L’occasione del giorno alle aste on line. Splendido ritratto preraffaellita. Olio su tela. Offerte ferme a 300 euro



Un importante e affascinante dipinto della Scuola britannica, fine XIX secolo – Ritratto di dama a mezzo busto con perle e abito in seta rosa – va all’asta on line, in queste ore, sul sito Catawiki. L’opera è certamente di elevatissima qualità pittorica e rinvia alla ricerca, nell’ambito dei ritratti, svolta dai preraffaelliti. Lo splendido sfumato del volto emana una calda lucentezza, che si riverbera sull’abito dai riflessi serici, che rinviano all’evocazione del primo Rinascimento, tra Giorgione-Tiziano e Correggio. L’opera – olio su tela, 67 x 42 cm, senza cornice – a nostro giudizio è molto solida e, nonostante la craquelure e qualche minuto distacco, potrebbe essere lasciata nello stato originario, anche priva di cornice, secondo lo stile espositivo italiano. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono ferme a 300 euro. Per questo i nostri critici lo segnalano ai lettori come Occasione del giorno. Peraltro il pezzo è posto in vendita senza prezzo di riserva. Ciò significa che il venditore non indica un prezzo minimo da superare per vendere la tela. Se l’asta dovesse cioè chiudersi senza altre offerte, esso potrebbe essere aggiudicato a chi dovesse offrire 320 euro. Per vedere tutte le fotografie del quadro, leggere la scheda dell’opera e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI