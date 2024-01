L’occasione del giorno. Amorino e donna che dipinge. La Pittura. Olio su tela italiano del Seicento. Offerte ferme a 1 euro



Un amorino ispiratore e una giovane donna con corazza romana, pennello e tavolozza. Questi i soggetti di una notevole allegoria del Seicento, che simboleggia la pittura. L’opera, un olio su tela – 92.5 x 124 cm., 105 x 136.5 cm. con la cornice -, è italiana e si presenta in ottime condizioni. Il dipinto va all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 1 euro. Per vedere tutte le immagini del dipinto e della tela, leggere la scheda approfondita e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.