Misteriosi ritrovamenti nell’antica villa romana. Dallo scheletro con i piedi inchiodati alle lucerne inquietanti. E mucchi di monete

Gli interventi edilizi più consistenti avvennero successivamente. “La casa principale era di forma rettangolare e misurava 19 x 7 metri con tre divisioni interne. – spiega l’archeologo – Le ali nord e sud furono aggiunte in un secondo momento. L’ala nord con un’estensione, misurava 21m x 6m e comprendeva una cucina, un pavimento in lastre ricoperto di carbone e ossa di animali e conteneva ceramiche del IV secolo . Sono stati rinvenuti anche un focolare quadrato e un forno per il pane. Il prolungamento dell’ala nord era curvo all’interno, con intonaco rosa. C’erano degli scarichi in quest’ala. L’ala sud era un unico ambiente largo 16 metri (probabilmente una sala da pranzo invernale) riscaldato da un ipocausto. Sono stati rinvenuti anche i resti del praefurnium. il grande forno che veniva caricato a legna e che portava il proprio fumo caldo tra le intercapedini dei pavimenti e dei muri. . Questo aveva una base in lastra ricoperta di carbone. Si è potuto vedere perfettamente come veniva costruito e utilizzato l’ipocausto e come l’aria calda veniva incanalata nell’edificio”.

