Monique Jacot: la figura e i suoi doppi. Una mostra a Venezia

Nella cornice del Palazzetto Bru Zane di Venezia, la Fondation Bru, in collaborazione con Photo Elysée, presenta “Monique Jacot. La figura e i suoi doppi”. Aperta al pubblico fino al 14 settembre 2024, questa mostra celebra l’opera della fotografa svizzera Monique Jacot, esponendo una selezione accurata dei suoi scatti. L’evento si inserisce nel programma della Fondation Bru per il sostegno alla Fotografia e per la valorizzazione del patrimonio culturale durante la Biennale di Venezia.

Monique Jacot: un viaggio nella fotografia

Nata nel 1934, Monique Jacot è una delle più illustri fotografe svizzere. Dopo essersi formata all’École des arts et métiers di Vevey, ha intrapreso una carriera come fotoreporter, collaborando con riviste di prestigio come “Camera”, “Elle”, “Geo” e “Vogue”. La sua passione per i viaggi e la documentazione della vita quotidiana, in particolare quella delle donne svizzere, ha segnato profondamente il suo percorso artistico. La sua carriera è stata coronata nel 2020 con l’assegnazione del Grand Prix Suisse du Design, un riconoscimento del suo contributo alle arti visive.

La mostra “La figura e i suoi doppi” mette in luce il talento di Jacot nell’uso del montaggio e degli effetti speculari per creare un’estetica poetica e onirica. Le sue opere non sono solo fotografie, ma commenti visivi sulla società, con una particolare attenzione alla condizione femminile. Questo aspetto emerge chiaramente dalle sue serie dedicate alle donne, come “Femmes de la terre” (1989), “Printemps de Femmes” (1994) e “Cadences. L’usine au féminin” (1999).

Uno sguardo sulla condizione femminile

Fin dai suoi esordi, Monique Jacot ha mostrato un particolare interesse per il mondo femminile. La sua trilogia fotografica dedicata alle ragazze in Repubblica Ceca, Francia e Inghilterra, e le sue successive serie sulla vita e il lavoro delle donne in Svizzera, testimoniano il suo impegno nel documentare e far emergere storie spesso trascurate. Le fotografie esposte a Venezia offrono uno sguardo profondo e sensibile sulla condizione femminile, rivelando non solo la bellezza estetica, ma anche una forte componente sociale e umanitaria.

