Pietra del Destino usata per le incoronazioni dei re del Regno Unito. C’entrano qualcosa gli antichi Romani? Le tracce studiate

Nel cuore del nuovissimo Museo di Perth, una gemma di significato storico indiscutibile cattura l’attenzione dei visitatori: la Pietra del Destino, nota anche come Pietra di Scone. Questo antico simbolo della monarchia e del regno scozzese, di estrema importanza sia per la Scozia che per il Regno Unito, continua a essere utilizzato per l’incoronazione dei sovrani britannici, l’ultimo dei quali è stato re Carlo III nel maggio 2023. Dopo settecento anni, la Pietra è finalmente tornata nella sua dimora originaria nel Perthshire, e ora è accessibile al pubblico gratuitamente. I visitatori vengono guidati in un affascinante viaggio immersivo di dieci minuti attraverso la lunga e misteriosa storia della Pietra prima di avvicinarsi all’oggetto stesso.

Un’analisi recente della pietra, che pesa 152 chili, ha rivelato che il modello di usura osservato sulla parte superiore potrebbe essere stato causato non da numerosi monarchi che vi si sono seduti, bensì da molti piedi che la calpestavano nel corso dei secoli. La Pietra del Destino ha una storia che risale almeno al 1249, quando fu utilizzata per l’incoronazione di Alessandro III, anche se la sua superficie usurata era oscurata da un panno di seta dorata. Successivamente, fu incorporata nel trono di Edward Longshanks a Westminster dopo che egli la saccheggiò, rimanendo così nascosta agli occhi. Solo nel 1996 fu ufficialmente restituita alla Scozia e esposta nella Crown Room del Castello di Edimburgo insieme ad altre insegne scozzesi.

Recenti esami della pietra, condotti prima della sua breve partenza per l’incoronazione di Carlo III, hanno rivelato un modello di usura che suggerisce un utilizzo protratto nel tempo, forse non limitato alle sole cerimonie d’incoronazione. Secondo la dottoressa Nicki Scott, consulente senior per il significato culturale presso HES, questo modello di usura non può essere spiegato completamente dalle pratiche cerimoniali conosciute, suggerendo che la Pietra potrebbe aver avuto un ruolo diverso, forse come gradino in una struttura monumentale come una chiesa primitiva o addirittura un edificio romano.

Il professor Dauvit Broun, esperto di storia scozzese presso l’Università di Glasgow, che ha contribuito alla nuova interpretazione esposta nel Museo di Perth, sostiene che le prove indicano chiaramente che la Pietra del Destino potrebbe essere stata utilizzata in passato come trono inaugurale. Tuttavia, mancano racconti sopravvissuti sulle sue origini, lasciando molte domande senza risposta. Le leggende che circondano la Pietra del Destino suggeriscono provenienze esotiche e viaggi leggendari, ma non c’è una storia con un nucleo di verità che possa spiegare appieno le scoperte scientifiche.

Dopo l’incoronazione di Carlo III, la Pietra non è tornata a Edimburgo, ma è rimasta nella sua antica dimora a Perth, diventando il fulcro del nuovo Museo di Perth. Questo ritorno segna un importante capitolo nella storia della Pietra del Destino, che continua a incantare e affascinare generazioni di visitatori con il suo mistero e la sua maestosità intramontabile.

Il significato antropologico della pietra

E’ evidente che essa è legata alle prime incoronazioni dei re di Scozia e forse proviene da un edificio nel quale il fondatore o i fondatori della dinastia nacquero o abitarono. Non si può escludere che si trattasse di un edificio di origine romana, poi trasformato in un palazzo o in una chiesa. La pietra aveva evidentemente la funzione di collegare i sovrani scozzesi alle proprie origini, mitiche o reali che fossero, dopo un evidente trasferimento. Possiamo pensare che la pietra potesse contenere le emanazioni di quelle entità che i Romani chiamavano Lari e Penati, cioè spiriti del luogo o degli antenati. Le tracce di usura trovate dagli studiosi durante il recente spostamento per l’incoronazione di Carlo III lascerebbero pensare che essa fosse la pietra di una soglia o di una scala.

L’acquisizione successiva della pietra da parte dei Re d’Inghilterra e l’utilizzo durante le cerimonie di incoronazione ebbe il significato di un pieno controllo degli inglesi del potere, dello spirito e delle tradizioni scozzesi.