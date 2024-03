Recuperati 125 preziosi reperti archeologici (gioielli, anfore, monete) detenuti da collezionista. L’operazione portata a termine dai Carabinieri

In una abitazione privata di Angri, i CC del Nucleo NTP, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno recuperato 125 preziosi reperti archeologici (gioielli, anfore, monete), detenuti illegalmente da un incauto collezionista.

L’operazione è stata resa nota da Italia Nostra, Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione che dichiara, in una nota-stampa:

“È questa, negli ultimi anni, l’ennesima di una serie di importanti operazioni di recupero. Grazie all’impegno di questi tenaci Carabinieri, altamente specializzati, certamente dettato dalla passione oltre che dai compiti d’Istituto, l’Italia sta recuperando una cospicua parte del Patrimonio (reperti archeologici, dipinti, affreschi, ori, ecc.) sottratto alla collettività. Per loro, rimane da fare ancora tanto lavoro per la mole di Beni trafugati, esportati illegalmente, nascosti in ogni angolo del mondo. Italia Nostra si congratula vivamente coi CC del Nucleo NTP per l’avvenuto recupero di Angri ed esprime sostegno ed incoraggiamento all’assidua attività operativa che sta permettendo importantissimi e cospicui rientri”