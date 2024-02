Scava. Scopre un anello d’oro del VI secolo. E’ felice. Pensa a un regalo alla moglie. Cronaca di un ritrovamento

Quando Lars Nielsen, 39 anni, scava dal terreno a Emmerlev, nello Jutland sud-occidentale, e trova un grande anello d’oro con una pietra semipreziosa rossa, sa di aver fatto la scoperta della sua vita. Tuttavia, il gioiello nasconde una storia molto più grande di quanto avesse immaginato. E’ un oggetto prezioso legato – secondo agli archeologi danesi – al mondo dei Merovingi. L’anello è realizzato in oro 22 carati e reca, nel castone, un granato almandino ovale cabochon. La notizia del ritrovamento è stata data nelle ore scorse dai Musei nazionali danesi.

“Ero così emozionato e sopraffatto che quasi non potevo dire nulla, e di solito non è qualcosa che mi caratterizza, ma è senza dubbio la mia migliore scoperta finora. Compiere un ritrovamento così unico e irripetibile è del tutto surreale. Sono molto orgoglioso e onorato di poter contribuire con un pezzo alla nostra storia condivisa sia a livello locale che nazionale”, afferma Lars Nielsen.

L’anello d’oro – che viene datato al V-VI secolo – rivela probabilmente la presenza di una nuova, sconosciuta famiglia principesca nella zona con stretti legami con i Merovingi, la famiglia reale che governava il Regno di Francia, che a quel tempo era una grande potenza incondizionata in Europa, coprendo gran parte della Francia, del Belgio e della Germania di oggi.

“Ciò è dovuto alla particolare costruzione dell’anello d’oro, che è tipica dagli anelli indossati dall’élite merovingia”, spiega Kirstine Pommergaard, che è ispettore museale presso il Museo Nazionale.

“L’anello d’oro non solo rivela una possibile nuova famiglia principesca a Emmerlev, ma collega anche la zona con uno dei più grandi centri di potere d’Europa nell’età del ferro. L’anello d’oro è probabilmente un anello da donna e potrebbe essere appartenuto alla figlia di un principe che era sposata con un principe di Emmerlev. L’oro è tipicamente un dono diplomatico, e sappiamo che le persone si sono sposate stringendo alleanze, proprio come probabilmente accadde con Thyra e Gorm il Vecchio e in tempi più recenti, quando Cristiano IX divenne noto come “suocero d’Europa” per un’accorta politica familiare”, dice.

L’anello d’oro è stato consegnato al Museo Nazionale dal Museum Sønderjylland e c’è grande entusiasmo per il significato storico del ritrovamento per il Mare dei Wadden.

“Non abbiamo mai visto niente di simile qui fuori. Nel corso del tempo sono state fatte molte scoperte che indicano connessioni commerciali globali nel Mare di Wadden. L’anello d’oro dimostra che c’è stata anche un’élite che ha avuto qualcosa a che fare con la musica. Non tutti hanno avuto contatti con i Merovingi “, afferma Anders Hartvig, ispettore del Museo Sønderjylland.

Kirstine Pommergaard aggiunge: “I Merovingi erano interessati ad entrare in una rete con famiglie e individui che potessero controllare il commercio e le risorse in un’area. “Forse la famiglia principesca di Emmerlev aveva il controllo su una zona tra Ribe e Hedeby e quindi assicurava il commercio nella zona”, dice.

Il collegamento con i Merovingi è dovuto alla costruzione dell’anello con spirali molto ben eseguite sul lato inferiore e protuberanze trilobate nel passaggio tra la guida dell’anello e l’incavo con la pietra, caratteristica e ben nota dell’artigianato franco.

” È un livello impressionante di artigianalità”, afferma Kirstine Pommergaard.

Gli archeologi non credono che l’anello sia stato semplicemente perso durante un viaggio commerciale per due ragioni principali. Innanzitutto, nella stessa zona sono stati rinvenuti altri oggetti – in particolare due monete d’oro, sette monete d’argento (sceattas) e ceramiche frisone tornite – che confermano il contatto con l’area merovingia, probabilmente tramite alleati della Frisia, che si trovava nell’attuale Belgio. e i Paesi Bassi.

L’anello d’oro è stato ritrovato a soli 10 chilometri dal sito in cui sono stati trovati dei corni d’oro (del IV secolo) e a due chilometri dal bastione in cui è stato trovato l’anello di Trælbanken (del I secolo), fortificazione romana che forse era ancora in funzione al tempo dell’anello d’oro. I numerosi e grandi ritrovamenti nella zona dipingono l’immagine di un’élite di potere che ha governato l’area per centinaia di anni, ritiene Anders Hartvig.

“La persona che aveva l’anello probabilmente conosceva le persone che avevano commissionato le corna d’oro. Forse erano imparentati. Insieme ad altri ritrovamenti recenti, il nuovo rinvenimento dipinge un quadro secondo cui lo Jutland meridionale ha avuto un ruolo maggiore di quanto si pensasse in precedenza e che il Mare di Wadden non era chiuso in se stesso, ma aveva importanti collegamenti commerciali e politici con il sud”, afferma Anders Hartvig.

È proprio la luce che il gioiello getta sulla storia locale ad essere il lato più interessante della vicenda, secondo Lars Nielsen, l’uomo che trovato l’anello. Lars quando ha recuperato il tesoro ha pensato che sarebbe stato benissimo al dito della moglie. Ha comunque proceduto con estrema correttezza, segnalando il ritrovamento all’autorità, e facendo realizzare una copia del gioiello da donare alla consorte.

L’oggetto prezioso, a nostro giudizio, potrebbe avere anche origini romane ed essere retrodatato, rispetto alla valutazione dei colleghi danesi. Esso presenterebbe – grazie alla presenza della pietra rossa – le caratteristiche che lo assimilano a un anello matrimoniale romano.