Scavano e trovano 46 monete romane. Le mettono in una bottiglia tagliata e fuggono in auto. Bloccati dalla polizia frontaliera

Il ritrovamento è avvenuto durante un normale controllo di veicoli in uscita. Una macchina immatricolata in Bulgaria è stata sottoposta a ispezione, e al suo interno sono stati scoperti 62 antiche monete con iscrizioni in latino, conservate in una bottiglia di plastica. Inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti anche quattro oggetti non identificati. La sorpresa è stata ulteriormente accentuata dalla scoperta di tre metal detector, suggerendo l’uso di strumenti per la rilevazione di tesori archeologici.

