Scontro spaventoso tra romani e tribù svizzera. Gli archeologi portano alla luce migliaia di reperti. Cosa avvenne

Un pugnale di 2000 anni fa rivelò il luogo di una battaglia a lungo dimenticata tra l’Impero Romano e i guerrieri locali. Ora gli approfondimenti e altre ricerche che hanno consentito di ricostruire lo scontro violentissimo, nel corso del quale i romani lanciarono centinaia e centinaia di proiettili da fionde e frombole. Mortali proiettili di piombo.



Il prologo. In Svizzera, un archeologo volontario e studente di odontoiatria Lucas Schmid ha scoperto nel 2019 un pugnale romano in argento e ottone di 2000 anni fa. Era un indizio vitale nella storia di una battaglia a lungo dimenticata tra l’Impero Romano e i guerrieri tribali.

Il pugnale in argento e ottone, emerso nel 2019, è diventato un prezioso indizio che ha condotto gli studiosi a indagare su un campo di battaglia dimenticato, dove le forze imperiali romane si scontrarono con i guerrieri tribali intorno al 15 a.C. La scoperta ha scatenato uno scavo intensivo che ha portato alla luce un vero e proprio tesoro di manufatti militari antichi.



Gli scavi

Un team composto da scienziati, studenti e volontari delle Università di Basilea e Zurigo ha dedicato gli ultimi due anni a esplorare il sito del presunto campo di battaglia, situato vicino alla gola Crap-Ses nel canton Grigioni. Mentre la Svizzera è ricca di resti romani, la scoperta di luoghi di battaglia è stata un evento straordinario.

La battaglia

Gli scavi indicano che una task force romana composta da 2.000 uomini provenienti dalle legioni terza, decima e dodicesima si scontrò con 500-1.000 combattenti locali sulla cima di una collina tra le città di Tiefencastel e Cunter. La violenza dello scontro è stata testimoniata dal ritrovamento di centinaia di proiettili da fionda e frombole, mortali proiettili di piombo che raccontano la furia di uno scontro epico.L’area ha restituito una vasta gamma di manufatti, inclusi punte di lancia, fionde di piombo, spille, parti di scudi, monete e chiodi appartenenti ai soldati romani. Durante uno scavo autunnale di tre settimane (2023), sono stati recuperati circa 250-300 oggetti al giorno, tra cui una preziosa moneta romana coniata tra il 29 a.C. e il 26 a.C., durante il regno dell’imperatore Augusto.



Il contesto storico

Il territorio svizzero, in particolare la regione del Ticino meridionale, era stato conquistato dai Romani nel III secolo a.C. Con il tempo, l’Impero Romano estese la sua influenza attraverso la fondazione di colonie, consolidando il dominio sulle Alpi. Le campagne militari romane nella regione erano motivate dalla necessità di stabilire vie di transito, aumentare le entrate fiscali e reprimere disordini e attacchi locali.