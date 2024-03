Scoperto un labirinto di gallerie che i ribelli scavarono per fuggire dall’inseguimento dei romani. Reperti nell’oscurità



Foto: Emil Aladjem e Dafna Gazit, Autorità Israel Antichities.

Un complesso di gallerie impressionante del periodo della rivolta di Bar Kokhba svelato vicino al mare di Galilea. Lo rivela l’Israel Antiquities Authority.

“Negli ultimi mesi studenti, residenti e soldati locali hanno partecipato a uno scavo archeologico a Huqoq vicino al mare di Galilea. Gli scavi hanno dato uno sguardo ad un drammatico episodio della storia del popolo ebraico: la preparazione dei rifugi per la rivolta degli ebrei contro i romani guidata da Bar Kokhba nel 132-136 d.C. – dice l’Autorità israeliana per l’archeologia – Lo scavo ha anche rivelato che, come parte dei preparativi per la Prima rivolta, nel 66 d.C., e per la rivolta di Bar Kokhba, nel 132 d.C., gli abitanti di Huqoq convertirono la cisterna d’acqua (scavata durante il secondo Tempio) in un complesso di gallerie. Inoltre, in un periodo di pericolo, hanno rotto una delle pareti del mikveh e scavato un tunnel in altre cavità. Diversi tunnel hanno permesso di manovrare in spazi stretti e bassi sotto le case. In questo sistema sotterraneo, il più grande e impressionante scoperto in Galilea, ci sono circa otto camere con tunnel di collegamento scavati a 90 gradi per ostacolare i soldati romani pesantemente armati che inseguivano i ribelli. Lo scavo ha anche prodotto centinaia di piatti rotti in argilla e vetro, un impressionante anello con montatura per pietra preziosa (la pietra stessa non è stata trovata), e altri affascinanti ritrovamenti”.

Huqoq è conosciuta come una città ebraica del primo periodo romano, circa 2000 anni fa. I Talmud di Gerusalemme e babilonesi menzionano Rabbi Pinhas e Rabbi Hezekiah, saggi del III e IV secolo d.C., che avevano sede nella zona. Sulla cima della collina, vicino al complesso del tunnel, è stata scoperta una sinagoga con impressionanti e unici mosaici risalenti al periodo bizantino. La sinagoga è stata scavata dal 2011 da una spedizione della North Carolina University, guidata dal professor Jodi Magness.

“Il complesso di tunnel offre uno sguardo ad un periodo difficile per la popolazione ebraica di Huqoq e la Galilea in generale”, dicono i direttori degli scavi Uri Berger dell’Autorità Israel Antichities e il Prof. Yinon Shivtiel del Collegio accademico Zefat. “Tuttavia, la storia che il sito racconta è anche una storia ottimista di un’antica città ebraica che è riuscita a sopravvivere alle tribolazioni storiche. ” Aggiungono che “è una storia di abitanti che, anche dopo aver perso la libertà, e dopo tanti duri anni di rivolte, uscirono dal complesso nascondiglio, e fondarono un borgo fiorente, con una delle sinagoghe più impressionanti della zona. ”



La scoperta del complesso nascondiglio può anche contribuire a un dibattito lungo decenni tra i ricercatori sul fatto che la rivolta di Bar Kokhba abbia raggiunto la Galilea o sia rimasta entro i confini della Giudea e di Israele centrale. Sulla base di diversi ritrovamenti, Berger e Shivtiel datano le parti interne del complesso gallerie ai giorni dello scoppio della Seconda rivolta, insieme alla comprensione che molte delle antiche strutture furono utilizzate per la prima volta durante la Prima rivolta. “Non è certo che il complesso sia stato utilizzato per nascondersi e fuggire durante la Seconda Rivolta, ma sembra essere stato preparato a questo scopo”, dicono. “Speriamo che i futuri scavi ci avvicinino alla risposta. ”