Un’antica strada di assi di legno scoperta durante lavori nel centro storico. A cosa serviva. Quando furono prodotte le assi



di Redazione

Stile arte è un quotidiano di cultura, arte e archeologia fondato nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz

Fürth, 22 dicembre 2023 – Durante i recenti lavori di costruzione nel quartiere di Burgfarrnbach a Fürth, un evento straordinario ha catturato l’attenzione degli operai stradali: la scoperta di una passerella secolare sotto la Würzburger Straße, risalente all’inizio dell’età moderna. Fürth è una città extracircondariale tedesca di 131 433 abitanti del nord della Baviera, nel distretto della Media Franconia.

L’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti ha riportato la notizia, affermando che durante i lavori di costruzione stradale, gli archeologi hanno rivelato i resti di una storica via commerciale che collegava Norimberga a Francoforte. Si tratta di una struttura ben conservata, composta da pesanti assi di legno che fortificavano il percorso secolare. Gli esperti sperano ora di effettuare ulteriori scoperte mentre procedono nell’indagine archeologica. La struttura lignee era fondamentale per elevare il decoro urbano. Le strade dei paesi o delle città che si trovavano sul fondovalle erano spesso fangose. Per questo, in diversi casi, si pensò a realizzare qualcosa di simile a un pontile che aggiungesse eleganza e comodità ai servizi urbani.

L’attuale pavimentazione della Würzburger Straße nel quartiere di Burgfarrnbach è stata rimossa, svelando le strutture insolite scoperte dagli operai lo scorso novembre. Questa sorprendente scoperta ha dato il via a un’approfondita indagine archeologica, i cui risultati sono stati resi noti dall’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti.



I resti centenari di una passerella sono stati scoperti dai ricercatori, che stanno ora esplorando il sito per diversi metri. La cronaca comunale del 1592 fornisce i primi riferimenti a questa antica via, conosciuta come Bohlenweg, che un tempo era l’arteria stradale principale collegando Norimberga e Francoforte. I residenti dell’epoca erano incaricati di mantenere e, se necessario, riparare la struttura. E’ presumibile che il Comune e i cittadini, nei secoli, abbiano provveduto più volte alla sostituzione di questo percorso ligneo. Attraverso la datazione dendrocronologica delle tavole di pino rinvenute, gli archeologi hanno stabilito che gli alberi abbattutti per quest’ultima passerella furono tagliati nel 1773.

Un momento significativo nella storia della strada è stato il 27 settembre 1790, quando un corteo con nobili carrozze e cavalli sfilò attraverso Burgfarrnbach, accompagnando i preziosi gioielli imperiali, tra cui la corona imperiale e la Sacra Lancia, tesori degli imperatori e re tedeschi. Si ipotizza che la strada in assi di legno si sia trasformata in una strada asfaltata, seguendo il modello di Berlino.

L’indagine archeologica ha portato alla luce una serie di reperti affascinanti, tra cui bottoni, ferri di cavallo e persino una moneta d’argento risalente alla prima età moderna. Gli esperti continuano a lavorare per recuperare una parte particolarmente ben conservata della passerella, che sarà preservata a fini di ricerca e presentazione. L’esposizione di questo antico percorso contribuirà a arricchire in modo significativo la storia della Media Franconia, offrendo uno sguardo prezioso sulla vita quotidiana dei secoli passati.