Coccodrilli, orsi e lupi invadono l’Accademia Carrara di Bergamo. L’installazione di Sedicente Moradi

Milano, 6 settembre 2024 – L’Accademia Carrara di Bergamo, si prepara ad accogliere affascinanti opere in legno dell’artista fiorentino Sedicente Moradi. Tra le creazioni in mostra troviamo coccodrilli, cerbiatti, orsi e lupi, sculture realizzate interamente con materiali di recupero, come rami secchi e foglie, che trasportano il visitatore in un dialogo profondo tra natura e arte.

L’artista, nato a Firenze nel 1980, ha trasformato la Torre PwC di Milano (l’azienda PwC ha supportato il progetto), situata in Piazza Tre Torri, in un laboratorio temporaneo dove ha lavorato dal vivo per dare forma a queste opere. Da oggi fino al 12 settembre 2024, le sculture saranno esposte davanti alla Torre PwC, prima di iniziare il loro viaggio verso l’Accademia Carrara.

Le opere di Sedicente Moradi sono un inno alla sostenibilità ambientale, poiché ogni fase del processo creativo, dalla raccolta dei materiali alla realizzazione delle sculture, avviene localmente per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il legno è il medium scelto dall’artista non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua capacità di assorbire e conservare la memoria del paesaggio che lo circonda. Ogni ramo, ogni foglia, racconta una storia, intrecciando il tempo e lo spazio in un’armonia unica.

Dopo la tappa milanese, le sculture si sposteranno nei Giardini PwC presso l’Accademia Carrara di Bergamo, dove, dal 20 settembre 2024, saranno esposte all’aperto. Questo spazio verde, pensato per integrarsi con l’ambiente museale, offrirà una nuova dimensione all’opera di Moradi, permettendo una connessione più profonda tra l’arte, la natura e il pubblico.

Sedicente Moradi, dopo un percorso accademico nel campo della grafica pubblicitaria e della pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha deciso di abbandonare gradualmente la tela per immergersi completamente nel dialogo con la natura. Le sue installazioni vivono ormai in spazi aperti, giardini, piazze e lungo i fiumi, in giro per l’Italia e l’Europa. L’artista porta con sé solo pochi strumenti, il resto è frutto di un incontro diretto con il paesaggio.

