Fresco di giornata, dallo scavo autostradale. Un bel reperto di bronzo. Cos’è. Romano. Prima parte del II secolo d. C.

Una bella sorpresa. Un pezzo di notevole bellezza è stato portato alla luce in queste ore durante gli scavi preventivi che il Mola – Museum of London archaeology – sta realizzando prima dei lavori autostradali della A428, da Black Cat a Caxton Gibbet. Questo lavoro, che interseca il passato, permette di compiere numerose scoperte, legate ad epoche diverse. Notevoli i materiali romani, che dimostrano la profonda penetrazione territorio, in un reticolo di presidi, anche civili, che caratterizzavano l’imperialismo romano.

Il reperto è in bronzea lega di rame. E’ una fibula romana di notevole impatto e di buone dimensioni, evidentemente utilizzata per legare stoffe spesse, all’altezza della spalla.

“La scoperta del venerdì di questa settimana dallo schema autostradale A428 BlackCat è questa bellissima spilla in lega di rame- dicono gli archeologi del Mola – Spille come questa erano usate per mettere in sicurezza gli abiti ed appartenevano alla tipologia romana. Sapete che le spille possono essere usate per datare lo strato di un luogo di scavo? Questa è una spilla a tromba che risale alla fine del 1° alla metà del II secolo d.C.”.