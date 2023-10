In un’area agricola scoperti 4 templi gallo-romani chiusi in un recinto sacro. Segnali “magnetici” dalla città perduta

Questi templi gallo-romani – affermano gli archeologi dell’Inrap – presentano un’area centrale, conosciuta come la cella, in cui veniva posta la statua della divinità, circondata da un portico per passeggio. Saint-Valérien, situata a ovest di Sens, è nota per conservare i resti di una città romana che si estende su un’area di venti ettari ad ovest dell’abitato attuale. La scelta del sito per la città romana era probabilmente influenzata dalla presenza di una sorgente d’acqua naturale, che veniva utilizzata per alimentare le terme pubbliche e il complesso religioso nel cuore dell’antica area urbana. Durante lo scavo, sono stati rinvenuti altri edifici tra i templi, alcuni dei quali potrebbero essere identificati come edifici religiosi aggiuntivi o strutture correlate alla pratica del culto. Mentre i templi più grandi a ovest hanno conservato il loro pavimento interno, costituito da ghiaia con malta, le altre costruzioni hanno conservato solo le fondamenta.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis