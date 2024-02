L’occasione del giorno alle aste on line. Splendido alchimista-ciarlatano. Offerte ferme a 6 euro. Olio su rame. Primo ‘700



Un quadro della prima parte del Settecento che rappresenta un alchimista o ciarlatano, mentre fa una pubblica dimostrazione di trasformazione del metallo, tra storte, alambicchi e prodotti da farmacia – dipinti mirabilmente – va all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki. L’opera è realizzata con la tecnica dell’olio su rame. La misura del dipinto – compresa la cornice – è di cm 42×37×4 cm. Un bel dettaglio è rappresentato dalla donna che lo osserva dalla casa retrostante. Un’opera che segnaliamo per la qualità, la rarità del soggetto e per il prezzo potenzialmente molto contenuto. Un tempo questi soggetti venivano collezionati, con intenti ironico-satirici – dai medici, dai fisici, dai farmacisti. Nel momento in cui scriviamo, il quadro ha ricevuto offerte per 6 euro. Interessante per i potenziali acquirenti il fatto che il venditore non abbia posto un prezzo di riserva, cioè un minimo sotto il quale non cedere l’opera. Il dipinto, se non dovesse ricevere altre offerte fino all’ora di chiusura potrebbe essere – teoricamente – aggiudicato, a pochi euro più dei 6 per i quali ha ricevuto, fino ad ora, offerte. Per vedere tutte le foto del quadro, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI