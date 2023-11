Scavano nei pressi dell’area del Luna Park. Trovano i resti di una chiesa medievale scomparsa con vasca battesimale ad immersione e numerosi reperti

Indagini archeologiche della Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia Rieti in località Colle Santo Stefano, lungo via Falcone e Borsellino, hanno riportato alla luce -a Cave, in provincia di Roma – un edificio che, in base alla planimetria e ai dati archeologici raccolti, è identificabile con una chiesa cristiana. “Si tratta di una costruzione con pianta a croce latina a navata unica, orientata nord-sud, posta a ridosso del prolungamento della via Prenestina antica in direzione del territorio di Genazzano. – spiega la Soprintendenza – Seppur notevolmente compromessa, al suo interno è stata rimessa in luce, in ottimo stato di conservazione, una vasca di particolare pregio impiegata per il battesimo dei fedeli (catecumeni), secondo l’antico rito dell’immersione. Di particolare interesse anche i reperti ceramici rinvenuti negli strati indagati con lo scavo, fra cui spiccano forme integre di maiolica arcaica trecentesca”. Roma e la provincia Rieti[/caption]

