Sepolta a volto in giù, 2000 anni fa, tra una mezzaluna di ossi d’animali. Gli archeologi indagano. I primi risultati. Da dove veniva

Gli archeologi hanno scoperto nuove informazioni sulla vita e sulla morte di una giovane donna dell’età del ferro nel Dorset – Inghilterra – che, secondo loro, potrebbe essere stata uccisa per un sacrificio umano. Indagando su un caso irrisolto risalente a più di 2000 anni fa, il team dell’Università di Bournemouth è stato anche in grado di saperne di più su come fosse la vita per le persone in fondo alla gerarchia sociale in quel momento.

La loro analisi suggerisce che la donna aveva circa trent’anni quando morì. Aveva vissuto una vita fisicamente impegnativa e laboriosa. Hanno anche scoperto che aveva subito un danno a una costola, probabilmente inflitto con violenza, settimane prima di essere uccisa da una coltellata al collo. La combinazione di fattori nel loro studio suggerisce che questa è una rara prova fisica che i sacrifici umani abbiano avuto luogo nella Gran Bretagna dell’età del ferro.

I risultati sono stati pubblicati sull’Antiquities Journal .

Studenti e personale dell’Università di Bournemouth stanno scavando il sito di Winterborne Kingston nel Dorset centrale da oltre quindici anni da quando hanno scoperto per la prima volta insediamenti preistorici nella zona. Anche se in precedenza avevano scoperto resti di esseri umani sepolti in tombe e fosse di stoccaggio, questo sembra molto diverso.

“Nelle altre sepolture che abbiamo trovato, i defunti sembrano essere stati posizionati con cura nella fossa e trattati con rispetto, ma questa povera donna no”, ha spiegato il dottor Martin Smith, professore associato di antropologia forense e biologica all’Università di Bournemouth. .

“Abbiamo anche trovato in precedenza vasi di ceramica e resti di pezzi di carne accanto a resti umani, che riteniamo siano offerte per l’aldilà. Non era niente del genere. La giovane donna è stata trovata sdraiata a faccia in giù sopra una strana disposizione di ossa di animali a forma di mezzaluna, deliberatamente costruita, sul fondo di una fossa, quindi sembra che sia stata uccisa come parte di un’offerta”, ha aggiunto.

Studiando le ossa, gli archeologi hanno potuto scoprire maggiori informazioni sulla vita della vittima e raccontare parte della sua storia. Una sezione della colonna vertebrale mostra una degenerazione delle vertebre. La degenerazione della colonna vertebrale suggerisce una vita lavorativa rigorosa e dura.

La sua colonna vertebrale mostrava segni di significativa degenerazione artritica, anomali per la sua giovane età, e aveva anche danni ad alcuni dischi tra le sue vertebre. Ciò indica lo sforzo derivante dal duro lavoro regolare.

Aveva anche inserzioni muscolari ben sviluppate e robuste che sono un altro segno di un’attività fisica rigorosa e continua. Una schiava?

Il team ha anche studiato gli isotopi nei suoi denti, che indicano il luogo in cui è cresciuta. Ciò avviene attraverso il rilevamento di precipue specificità di ogni acqua, che lascia la propria “impronta” sui denti che si sviluppano durante l’infanzia-adolescenza. Le indicazioni suggeriscono che la donna provenisse da oltre venti miglia dall’insediamento studiato. Ora stanno effettuando l’analisi del DNA per stabilire se è stata portata nell’insediamento come estranea da un’altra comunità. E ciò potrebbe risultare probabile. La sua estraneità alla comunità potrebbe essere uno dei motivi che portarono al sacrificio.

“Tutti i fatti significativi che abbiamo riscontrato, come i problemi alla colonna vertebrale, la sua dura vita lavorativa, la grave lesione alla costola, il fatto che potrebbe provenire da altrove e il modo in cui è stata sepolta, potrebbero essere spiegati isolatamente, “, ha detto il dottor Smith.

“Ma quando li metti tutti insieme con la sua deposizione a faccia in giù su una piattaforma di ossa di animali, la conclusione più plausibile è che sia stata vittima di un omicidio rituale. E, naturalmente, abbiamo trovato un grosso segno di taglio sul collo che potrebbe essere la prova evidente”, ha aggiunto.

Il team sottolinea che, oltre a fornire prove del sacrificio umano, essere in grado di comprendere la vita della donna dell’età del ferro è stato importante, sia in termini di racconto della sua storia individuale ma anche per comprendere meglio i membri meno fortunati della società in quel periodo. passato.

“Le sepolture che attirano maggiormente l’attenzione tendono ad essere quelle di persone privilegiate e di status più elevato”, ha spiegato il dottor Smith. “Tuttavia, essere riusciti a umanizzare la storia della vita di questa donna ci ha dato uno sguardo prezioso sull’altro lato della società dell’età del ferro. Dietro ogni antica sepoltura che troviamo c’è la storia di qualcuno che aspetta di essere raccontata.”