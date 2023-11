Una sostanza contenuta nei denti svela il mistero: “Le donne guidavano la società dell’Età del Rame”. Il caso dei sepolcri ricchissimi. Lo studio

L’archeologia è una disciplina che ci permette di gettare uno sguardo affascinante sulle vite e le società del passato, ma spesso le informazioni scritte sono scarse o del tutto assenti. In assenza di documenti scritti, i resti umani diventano una preziosa fonte di informazioni per capire le disuguaglianze di genere nelle prime società complesse. Tuttavia, la determinazione del sesso dei resti mal conservati è stata una sfida per gli archeologi per molti decenni. In questo articolo, esploreremo uno studio eccezionale pubblicato da Nature nel 2023 che ha dimostrato come innovativi metodi scientifici possano gettare nuova luce sul passato.

Una donna di potere nell’Età del Rame

Nell’ambito di uno studio pionieristico, i ricercatori hanno utilizzato un’analisi dei peptidi di amelogenina sessualmente dimorfici – i denti delle donne sono minimamente diversi da quegli degli uomini – presenti nello smalto dei denti per risalire al sesso di individui sepolti nella tomba 10.049 a Valencina, in Spagna, risalente all’età del rame iberica (circa 3200-2200 a.C.). Questo studio ha svelato una scoperta rivoluzionaria: la figura socialmente più importante di questa epoca non era un uomo, come si credeva in precedenza, ma una donna. Questa incredibile rivelazione è in netto contrasto con le concezioni tradizionali sul ruolo delle donne in queste antiche società. Valencina (Siviglia, sud – ovest della Spagna) è un “mega-sito” dell’età del rame che si estende su ca. 450 ettari, molto più estesi di altri siti coevi.

L’analisi della “Dama d’Avorio,” qui scoperta nel 2008, ha rivelato che era una figura di spicco in un’epoca in cui nessun uomo, nell’area, poteva vantare una posizione sociale simile. Si tratta di un’importante sfida alle interpretazioni consolidate sul ruolo politico delle donne nelle prime società complesse. Inoltre, suggerisce che la nostra comprensione del passato necessita di una revisione radicale. “Anche se le pratiche funerarie dell’età del rame in Iberia sono in gran parte caratterizzate da inumazioni collettive, la sepoltura 10.049 a Valencina ha prodotto i resti di un singolo individuo sepolto come inumazione primarie. – spiegano i ricercatori – Questa sepoltura è notevole per diverse ragioni. L’individuo in esso sepolto è stato inizialmente identificato come un probabile giovane maschio di età compresa tra i 17 e i 25 anni al momento della morte sulla base di normali analisi antropologiche. Gli isotopi dello stronzio hanno dimostrato che questo individuo era di origine locale (…) Questa persona era accompagnata da un sontuoso corredo di beni di prestigio che comprendeva un grande piatto di ceramica (in cui furono trovate tracce chimiche di vino e cannabis – Comunicazione personale di Nicolas Garnier e Elisabeth Dodinet), un piccolo punteruolo di rame e numerosi oggetti in selce e avorio. Tra questi ultimi figurava, tra l’altro, una zanna intera di 1,8 kg di elefante africano, che non ha eguali nell’Europa occidentale. Qualche tempo dopo questa sepoltura, fu fatta un’altra offerta all’individuo sepolto nella tomba 10.049: una serie di lastre piatte di ardesia furono accuratamente disposte al di sopra, e furono poi dispiegati ulteriori corredi funerari, tra cui diversi grandi piatti in ceramica e molti altri oggetti in avorio. Tra questi ultimi spicca un bellissimo pugnale con lama in cristallo di rocca e manico in avorio decorato con 90 perle discoidali traforate di madreperla”. Quindi la donna lì sepolta non solo ottenne un corredo di straordinaria ricchezza ed eleganza, ma doni offertoriali successivi, collegati alla sua tomba, di pari sontuosità.

Chi era? Un capo carismatico?

Donne potenti nella stessa Area Sepolcrale

Non è solo la “Dama d’Avorio” a destare sorpresa, ma anche le altre donne sepolte nella vicina tholos di Montelirio. Questa sepoltura, situata a soli 100 metri a sud della tomba 10.049, è un monumento a tholos a due camere che ha contenuto i resti di importanti rituali funerari che si sono svolti due o tre generazioni dopo la sepoltura della “Dama d’Avorio”. Questi funerali coinvolsero 25 persone, di cui 20 erano donne o, più precisamente, molto probabilmente donne. Questo gruppo era composto da individui maggiorenni, prevalentemente tra i 20 e i 35 anni al momento della morte.

La Camera Grande della tholos di Montelirio ha restituito una straordinaria collezione di manufatti di alta qualità realizzati con materie prime esotiche, tra cui avorio, cristallo di rocca, oro, ambra, milonite e selce. Molte delle donne sepolte in questa sepoltura indossavano abiti sofisticati decorati con migliaia di perle perforate scolpite da conchiglie marine, tra cui una tunica a corpo intero.

Questi risultati sollevano domande intriganti sulla natura della leadership politica e il ruolo delle donne nelle prime società complesse, non solo a Valencina ma tra le comunità iberiche dell’età del rame nel loro complesso. Inoltre, mettono in discussione il nostro modo tradizionale di vedere il passato e ci invitano a riconsiderare il ruolo delle donne nell’evoluzione delle prime forme di leadership politica in Europa.

Lo studio – condotto da Marta Cintas-Peña, Miriam Luciañez-Triviño, Raquel Montero Artús, Andrea Bileck, Patricia Bortel, Fabian Kanz, Katharina Rebay-Salisbury e Leonardo García Sanjuán – è stato pubblicato da Nature 2023.