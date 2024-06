Antichi romani in Inghilterra. Mattoni della flotta, edifici con riscaldamento. Una testa di Mercurio. E una pentola murata, ancora da scavare

Tracce inequivocabili della presenza di strutture di terra della flotta romana in Britannia sono state trovate durante gli scavi condotti dalla Katedra archeologie UHK – Department of Archaeology UHK a Smallhythe, nel Kent.

“Durante i nostri scavi a Smallhythe sono stati rinvenuti, oltre che consistenti materiali medievali, anche reperti precedenti e più sorprendenti,” dicono gli studiosi. “Sebbene piccole quantità di materiale romano fossero state precedentemente trovate a Smallhythe durante le indagini di Archaeology South-East a Forstal Field e in un’indagine geofisica del campo Elfwick da parte dell’Hastings Area Archaeological Research Group, le scoperte fatte nel periodo 2021-2023 hanno riscritto la nostra comprensione del territorio nei primi secoli del I millennio d.C.”

“Abbiamo scoperto un insediamento fluviale romano precedentemente non documentato, occupato dal I alla fine del III secolo, con prove di edifici in legno, fonderie di ferro, fosse di spazzatura e fossati di confine,” spiegano gli studiosi. “Durante un briefing su un altro progetto di impianto di trattamento delle acque reflue nel giardino di Yew Tree Cottage, Archeologia Sud-Est ha trovato un deposito tardo romano di materiale da costruzione abbandonato, indicativo di un edificio in muratura con riscaldamento a pavimento.”

Il fatto che questo insediamento fosse associato alla flotta romana, la Classis Britannica, è confermato dalla scoperta di 25 piastrelle timbrate con il marchio della flotta (CLBR), nonché ceramiche importate dal continente, a dimostrazione dei legami di Smallhythe con il più ampio Impero Romano.

Due reperti offrono uno spaccato della vita privata e delle credenze degli occupanti di Roman Smallhythe. La prima è una testa incredibilmente rara di una statuetta del dio Mercurio, realizzata nella cosiddetta argilla da pipa, un materiale tedesco già utilizzato dai romani, che sarebbe stato valorizzato ulteriormente in tempi recenti con la costruzione di pipe di straordinaria resistenza e isolamento. “Le figurine di argilla erano usate principalmente dai civili per la pratica religiosa privata nei santuari domestici e occasionalmente nei templi e nelle tombe di bambini spesso malati,” nota il dottor Matthew Fittock, un esperto di figurine di ceramica nella Britannia romana. Piuttosto che pezzi scartati perché rotti, ci sono prove che suggeriscono che rompere deliberatamente alcune teste di statuette fosse un’importante pratica rituale, mentre figurine intere si trovano solitamente nelle tombe. In Gran Bretagna si conoscono poche teste di pipeclay singole, alcune delle quali potrebbero essere state offerte votive. Reperti come questo a Smallhythe forniscono una visione estremamente preziosa delle credenze e delle pratiche religiose delle popolazioni culturalmente miste delle province romane.”

“Il secondo reperto attende ulteriori indagini e microscavi in condizioni di laboratorio: si tratta di un vaso romano completo che era stato depositato all’interno di un taglio di costruzione. – affermano gli studiosi – Anche se siamo riusciti a ricostruire parzialmente alcuni dei vasi rotti rinvenuti durante lo scavo, questo esemplare non è stato smaltito come frammento gettato nei rifiuti, ma è stato invece deliberatamente sepolto intero. Sarà affascinante scoprire cosa contiene al suo interno”.

Smallhythe è un piccolo villaggio situato nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. Oggi è noto per il suo patrimonio medievale, ma le recenti scoperte archeologiche hanno rivelato la sua importanza già in epoca romana, quando ospitava un insediamento fluviale strategico collegato alla Classis Britannica, la flotta romana in Britannia. Questa flotta era una delle principali forze navali dell’Impero Romano, responsabile della protezione delle coste britanniche e delle rotte marittime. La sua presenza a Smallhythe testimonia l’importanza del villaggio come avamposto militare e commerciale durante il periodo romano.

La flotta romana in Britannia, nota come Classis Britannica, era una delle principali unità navali dell’Impero Romano, dedicata alla protezione delle coste e delle rotte commerciali della provincia britannica. Era composta da varie classi di navi, tra cui liburne, triremi e quadriremi, ciascuna progettata per specifiche funzioni militari e logistiche. La Classis Britannica non solo difendeva le coste dai pirati e dalle incursioni nemiche, ma facilitava anche il trasporto di truppe, rifornimenti e merci tra la Britannia e il continente europeo. Le basi principali della flotta erano situate in porti strategici come Dover, Boulogne-sur-Mer e Richborough, con insediamenti terrestri, come quello scoperto a Smallhythe, che fungevano da supporto logistico e operativo.