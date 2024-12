Dalla terra viene alla luce una lucerna “anomala” del periodo romano. Quali sono gli elementi incongruenti? Che simboli reca? Come venne prodotta? Rispondono gli archeologi

Solida e intatta, nonostante sia molto antica. Particolarmente elaborata sotto il profilo decorativo, essa fu prodotta in un periodo nel quale, probabilmente, i simboli che essa reca erano proibiti.

La lampada prodotta durante il tardo periodo romano @ Photographer: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Questa rara e preziosa lampada ad olio in ceramica, risalente a circa 1.700 anni fa e decorata con simboli iconici del Tempio di Gerusalemme, è stata scoperta durante scavi archeologici vicino al Monte degli Ulivi a Gerusalemme. La diaspora, con lo sradicamento di centinaia di migliaia di ebrei, era avvenuta da tempo. Eppure la lampada dimostra che, nonostante i divieti di soggiorno e permanenza imposti dai romani, una comunità ebraica riuscì a resistere. Chi produsse questo pezzo? Come? Cosa restò a Gerusalemme dopo la devastazione? Lo vedremo tra poco.

La lampada, decorata con una menorah a sette bracci, una pala per incenso e un lulav (un ramo di palma datato usato nei rituali ebraici), sarà esposta al pubblico per la prima volta durante la festività di Hanukkah presso il Campus Nazionale Jay e Jeanie Schottenstein per l’Archeologia di Israele. La presentazione avverrà nell’ambito della conferenza organizzata dal Ministero del Patrimonio, celebrando un oggetto che collega profondamente passato e presente. Il luogo del ritrovamento della lucerna, come dicevamo, è nei pressi del Monte degli Ulivi che si trova all’esterno delle mura di Gerusalemme – con le strade di oggi dista circa 5,4 chilometri dal centro della città -. Ai piedi del monte c’è il Getsemani (detto anche orto degli Ulivi), dove, secondo i Vangeli, Gesù si ritirò prima della Passione.

I soldati romani si accamparono sul monte durante l’assedio di Gerusalemme del 70 durante la prima guerra giudaica. Tale assedio portò alla distruzione della città ed in particolare del Secondo Tempio.

Un veduta del monte degli Ulivi @ Fotografia di Wilson44691



Un contesto storico complesso: Gerusalemme dopo la distruzione del Tempio

La scoperta della lampada avviene in un periodo storico particolarmente significativo. Dopo la distruzione del Secondo Tempio da parte dei Romani nel 70 d.C. e la repressione della rivolta di Bar Kochba nel 135 d.C., gli ebrei furono espulsi da Gerusalemme. La città, ribattezzata Aelia Capitolina, fu trasformata in una colonia romana con il trasferimento di cittadini di altre parti dell’Impero e con l’esplicito divieto per gli ebrei di viverci. Questa politica provocò un drastico calo della presenza ebraica nella città e nei suoi dintorni.

Tuttavia, la scoperta della lampada, risalente a circa 200-400 anni dopo questi eventi, fornisce una rara testimonianza della persistenza di una presenza ebraica, seppur limitata, nei pressi di Gerusalemme. Il ritrovamento indica che, nonostante le restrizioni e le difficoltà, gli ebrei continuarono a coltivare la propria identità religiosa e culturale.

Michael Chernin, direttore degli scavi per l’Autorità Israeliana per le Antichità, sottolinea: “La lampada del Monte degli Ulivi è una delle pochissime tracce materiali che testimoniano la presenza ebraica a Gerusalemme nel III-V secolo d.C. Essa rappresenta un ponte tra il ricordo del Tempio e la quotidianità degli ebrei dell’epoca.”

Gli ebrei che restarono in Palestina dopo la distruzione del Secondo Tempio affrontarono grandi sfide. Le autorità romane, e più tardi bizantine, esercitarono forti pressioni politiche, economiche e religiose. Dopo la fallita rivolta di Bar Kokhba (132-136 d.C.), gli ebrei furono, appunto, espulsi da Gerusalemme e molte delle loro istituzioni religiose furono smantellate. Tuttavia, le comunità ebraiche sopravvissero in altre aree della Palestina, come la Galilea, dove continuarono a praticare la loro fede e a sviluppare tradizioni culturali e religiose, come il Talmud di Gerusalemme.

Col tempo, il numero degli ebrei in Palestina diminuì ulteriormente a causa delle migrazioni, delle persecuzioni e della conversione ad altre religioni, specialmente durante i periodi islamici e crociati. Nonostante ciò, una piccola comunità ebraica rimase presente nella regione fino all’era moderna, mantenendo un legame continuo con la terra d’origine. La diaspora, nel frattempo, si sviluppò in comunità fiorenti in Europa, Asia e Africa, che contribuirono a plasmare la cultura ebraica globale.

La lampada di “Beit Nattif”: un’opera di raffinata maestria

La lampada appartiene al tipo noto come “Beit Nattif,” dal nome di un sito archeologico vicino a Bet Shemesh, dove furono scoperti negli anni ’30 i resti di un laboratorio specializzato nella produzione di ceramiche. Queste lampade, prodotte con l’uso di stampi in pietra calcarea intagliati – a destra e sinistra della lampada, nella foto qui sotto -, rappresentano uno degli esempi più avanzati di artigianato ceramico del periodo tardo romano.

Gli stampi in pietra calcarea e la lampada di ceramica @ Photographer: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority





Tecniche di produzione avanzate:

Gli stampi utilizzati per la lampada erano realizzati in due parti: una superiore e una inferiore. L’argilla veniva stesa come se fosse pasta. La “sfoglia” veniva ritagliata in due parti, appoggiata e poi pressata all’interno dei due stampi. Le due metà venivano unite con argilla e il prodotto veniva rifinito e cotto in forno. Questo metodo permetteva di ottenere decorazioni estremamente dettagliate, come quelle presenti su questa lampada. Lo sforzo artistico maggiore era quello di disporre di bellissimi stampi. Gli stampi potevano essere anche realizzati in ceramica.

Motivi decorativi:

La parte del “tamburo” della lucerna @ Photographer: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority



Il centro della lampada presenta una menorah a sette bracci con base a treppiede, simbolo ricorrente del Tempio ebraico. Attorno alla menorah, altre decorazioni geometriche arricchiscono la superficie, inclusa una pala per incenso e un lulav, entrambi elementi liturgici di grande importanza nella tradizione ebraica. Secondo Benjamin Storchan, archeologo dell’Autorità per le Antichità, “la scelta di decorare la lampada con questi simboli non è casuale; essa riflette un legame profondo con il Tempio e la sua memoria collettiva.”

Il significato simbolico: la menorah e la memoria del Tempio

La menorah, uno dei simboli più riconoscibili del Tempio di Gerusalemme, fu utilizzata durante il periodo del Secondo Tempio come parte centrale della liturgia ebraica. Dopo la distruzione del Tempio, divenne un emblema della memoria collettiva ebraica, sia in Israele che nella Diaspora. La menorah compare raramente su oggetti d’uso quotidiano, ma quando lo fa, assume un significato particolare.

Storchan osserva che “le lampade ad olio decorate con la menorah sono estremamente rare. La loro funzione di illuminazione richiama simbolicamente la luce eterna della menorah del Tempio.”

Questo uso della menorah come decorazione non è solo un riferimento storico, ma anche una forma di resistenza culturale. In un periodo in cui il Tempio era ormai un ricordo, la menorah continuava a illuminare la spiritualità ebraica attraverso oggetti personali e domestici, come questa lampada.

Il ritrovamento: tracce di una vita quotidiana intrisa di spiritualità

Uno degli aspetti più affascinanti di questa lampada è che mostra segni evidenti di utilizzo. I residui di fuliggine sull’ugello indicano che l’oggetto era effettivamente usato per l’illuminazione domestica. Questo dettaglio sottolinea come, nella quotidianità di un ebreo del tardo periodo romano, spiritualità e praticità si intrecciassero. La lampada non era solo un mezzo per illuminare l’oscurità, ma anche un simbolo della connessione con il Tempio, ormai perduto.

Un oggetto tra passato e presente: dalla scoperta all’esposizione pubblica

La rara lampada sarà esposta per la prima volta al pubblico durante Hanukkah, accanto agli stampi originali utilizzati per la produzione di oggetti in ceramica. La mostra presso il Campus Nazionale Jay e Jeanie Schottenstein offrirà ai visitatori un’opportunità unica di avvicinarsi a un oggetto che non è solo un reperto archeologico, ma anche un simbolo della resilienza e dell’identità culturale ebraica.

Gli archeologi mostrano il reperto @ Photographer: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Il Ministro del Patrimonio, Rabbi Amichai Eliyahu, ha sottolineato l’importanza della scoperta: “Questa lampada, decorata con i simboli del Tempio, rappresenta una connessione emozionante tra le luci del passato e le festività di Hanukkah di oggi. È un segno tangibile del profondo legame della nazione di Israele con il proprio patrimonio e con la memoria del Tempio.”