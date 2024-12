Haring, Banksy e Obey sbarcano ad Asiago: la street art conquista il Museo Le Carceri. Le opere in mostra

La magia ribelle della street art trova una nuova casa ad Asiago con la mostra Haring, Banksy, Obey: libertà non autorizzata. Aperta dal 6 dicembre 2024 al 23 febbraio 2025 presso il Museo Le Carceri, questa esposizione rappresenta un viaggio immersivo nel mondo dell’arte urbana, raccontando l’evoluzione di un fenomeno che ha rivoluzionato il panorama artistico mondiale.

Haring

Un racconto global e della street art

Con oltre 50 opere provenienti da Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, la mostra esplora i linguaggi visivi e le emozioni che la street art ha saputo portare sui muri del mondo. Dai lavori su tela e legno, alle serigrafie firmate, fino ai poster e ai tag di artisti come Keith Haring, Banksy, Obey, JR e molti altri, l’esposizione cattura l’essenza di un movimento artistico tanto controverso quanto amato.

La curatela di Matteo Vanzan propone un’indagine unica sulla trasformazione della street art, nata come espressione underground negli anni ’60 e oggi celebrata nei più grandi musei e gallerie.

Banksy

Un’esperienza multisensoriale

Il Museo Le Carceri offre una cornice perfetta per immergersi nell’universo della street art. Accompagnate da una colonna sonora eclettica, che spazia dall’hip-hop dei Public Enemy al punk dei Rage Against the Machine, le opere dialogano con la musica, creando un’esperienza multisensoriale che avvicina il pubblico alle radici di questa cultura.

Eventi collaterali e coinvolgimento del pubblico

La mostra non si limita all’esposizione statica: un calendario di eventi arricchisce l’esperienza. Tra questi, spiccano incontri con artisti come KayOne e Mr. Wany, presentazioni di libri e un contest fotografico per giovani creativi. L’iniziativa “Walls: Muri che raccontano” invita i partecipanti a catturare il significato della street art in uno scatto, con premi esclusivi per i migliori lavori.

Obey

Orari e informazioni

La mostra sarà aperta fino al 23 febbraio 2025 con orari variabili:

6-8 e 14-15 dicembre 2024: 10.00-12.30 e 15.30-19.00

10.00-12.30 e 15.30-19.00 21 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025: tutti i giorni, stessi orari.

tutti i giorni, stessi orari. 11 gennaio – 23 febbraio 2025: sabato e domenica, 10.00-12.30 e 15.30-19.00.

Per scoprire di più, visitate il sito ufficiale del Comune di Asiago: www.asiago.to.

Una tappa imperdibile

“Haring, Banksy, Obey: libertà non autorizzata” è molto più di una mostra: è un tributo a un linguaggio universale, capace di trasformare le città in gallerie a cielo aperto. Asiago, con la sua proposta culturale, si conferma una meta da non perdere per tutti gli amanti dell’arte e della creatività contemporanea.

