Il “bip” del metal detector è limpido. È qualcosa d’oro. “C’è un un piccolo tesoro qui sotto. Ma cos’è?”. Il museo acquisisce il ritrovamento che sarà esposto al pubblico.

Il suono cristallino del dispositivo, a un certo punto, si fa più intenso e chiaro. Scavando con cura, appare qualcosa di straordinario: una piccola placca d’oro, ricoperta da una patina di terra, lavorata con la maestria degli antichi artigiani anglosassoni.

Ogni appassionato di ricerche archeologiche sa che i campi possono celare meraviglie dimenticate. È stata proprio questa passione a spingere un cercatore armato di metal detector nei campi di Climping, in Inghilterra, un’area che conserva tracce di storie antiche.

Il reperto, un oggetto datato tra il 570 e il 630 d.C., rivela uno sguardo sulla raffinatezza e sulla complessità dell’arte anglosassone. Questa placca presenta una lavorazione in filigrana, con fili d’oro finemente intrecciati e attorcigliati a formare motivi complessi. Un’abilità rara, che denota un alto livello di maestria. Il reperto ora ha trovato casa nel Littlehampton Museum, dove è esposto nella sezione “Treasures from the Ground”, e rappresenta una finestra su un passato lontano ma prezioso. «In qualità di custodi del nostro patrimonio locale, siamo lieti di accogliere questo straordinario manufatto nella collezione del museo», ha dichiarato Freddie Tandy, presidente della Community Resources Committee del Littlehampton Town Council a v2radio.

Climping e il patrimonio archeologico del Sussex

Climping, situato sulla costa meridionale dell’Inghilterra, è una località ricca di storia. Qui, tra l’epoca romana e quella medievale, si sono alternate diverse culture, come testimoniano i ritrovamenti nelle vicinanze. Il Sussex, di cui Climping fa parte, conserva importanti tracce del periodo anglosassone e romanico, e proprio questa connessione ha fatto ipotizzare che la placca possa essere appartenuta a un individuo di alto rango della comunità locale.

La lavorazione in filigrana: una tecnica raffinata

La tecnica della filigrana consiste nell’intrecciare fili sottilissimi di metallo, generalmente oro o argento, per creare motivi decorativi complessi. Gli artigiani del periodo anglosassone erano particolarmente abili in questa tecnica, che veniva utilizzata per realizzare gioielli e ornamenti per armi, simboli di status e autorità.

Il valore del reperto

Il valore storico e culturale della placca anglosassone è incalcolabile, ma confrontando con altri ritrovamenti simili, come lo Staffordshire Hoard, si può ipotizzare che oggetti di questa epoca e fattura possano raggiungere valori elevati. Tuttavia, è il suo significato storico a essere inestimabile: la placca rappresenta un frammento tangibile di un mondo scomparso e di una società che ci ha lasciato in eredità l’arte, la cultura e le prime espressioni di una storia condivisa.