La scoperta. Un misterioso reticolo di strutture nascoste si cela sotto il maestoso Tempio di Zeus Olimpio, nel cuore di Atene. A cosa serviva?

Il misterioso sistema sotterraneo del Tempio di Zeus Olimpio ad Atene: tra archeologia e rivoluzioni tecnologiche

Un recente studio della Università Tecnica Nazionale di Atene ha portato alla luce scoperte straordinarie che intrecciano storia, tecnologia e ingegneria, rivelando nuovi segreti di uno dei più grandi templi dell’antichità.

Un tempio, un viaggio nel tempo

Costruito a partire dal VI secolo a.C., il Tempio di Zeus Olimpico è una testimonianza imponente della grandezza dell’antica Grecia. Tuttavia, nei secoli, terremoti, agenti atmosferici e attività umane hanno danneggiato questa meraviglia architettonica, rendendo necessari interventi di restauro per preservarne l’integrità. Recentemente, le autorità greche hanno avviato importanti lavori di stabilizzazione delle colonne superstiti, utilizzando strutture metalliche pesanti. Prima di procedere, però, era essenziale un’indagine approfondita del sottosuolo per valutare eventuali rischi o scoprire tesori archeologici nascosti.

a) Il Tempio di Zeus Olimpio è un colossale tempio antico situato nel centro di Atene. b) Gli scavi all’estremità occidentale del tempio, dove era stata rinvenuta l’estremità di un sistema fognario romano, hanno rivelato un vuoto che probabilmente rappresentava un serbatoio d’acqua ad arco. La posizione di un rilievo ERT 3D è contrassegnata con una linea rossa e i profili GPR con linee verdi. c) Il vuoto ad arco situato più a sud dopo lo scavo. Credito: G. Apostolopoulos et al.

Scienza e tecnologia al servizio della storia

Guidato dal Laboratorio di Geofisica Applicata della Università Tecnica Nazionale di Atene, il team di ricerca ha utilizzato tecnologie all’avanguardia per esplorare il sottosuolo. Tra queste, la tomografia di resistività elettrica (ERT), il radar ad alta penetrazione (GPR) e tecniche elettromagnetiche nel dominio delle frequenze (FEM). Questi strumenti hanno permesso di ottenere una mappatura dettagliata con una precisione mai vista prima.

ERT : La tomografia di resistività elettrica ha svelato grandi cavità arcuate, una volta parte del sistema fognario romano. Queste strutture, sorprendentemente, furono riutilizzate durante la Guerra d’Indipendenza greca dal Generale Makrigiannis, che le adibì a luoghi di preghiera nel conflitto contro l’Impero Ottomano.

: La tomografia di resistività elettrica ha svelato grandi cavità arcuate, una volta parte del sistema fognario romano. Queste strutture, sorprendentemente, furono riutilizzate durante la Guerra d’Indipendenza greca dal Generale Makrigiannis, che le adibì a luoghi di preghiera nel conflitto contro l’Impero Ottomano. GPR: Il radar ad alta penetrazione ha portato alla luce un complesso sistema di cisterne e strutture arcuate a nord del tempio. Queste ultime sembrano essere collegate ai vuoti rilevati dall’ERT, suggerendo un sofisticato sistema di drenaggio che potrebbe risalire al progetto originale del tempio.

Un sistema idrico ingegnoso

Una delle scoperte più affascinanti riguarda l’intricata rete di cisterne e condotti sotterranei, che testimoniano l’abilità ingegneristica degli antichi Greci. Questo sistema non solo garantiva il corretto drenaggio delle acque pluviali, ma potrebbe aver avuto un ruolo cerimoniale o pratico legato al culto di Zeus. La presenza di elementi architettonici di epoca romana dimostra come il sito sia stato continuamente adattato nel corso dei secoli, fondendo tradizioni culturali e religiose diverse.

Tra storia e leggenda

L’importanza storica di queste strutture va oltre la loro funzione pratica. L’uso dei sotterranei da parte di Makrigiannis durante la lotta per l’indipendenza greca aggiunge un tocco epico alla scoperta. Questi spazi non erano solo infrastrutture, ma veri e propri luoghi di rifugio e resistenza, carichi di significato simbolico.

Le ricerche sotto il Tempio di Zeus Olimpico non solo aprono nuovi capitoli sulla conoscenza del passato, ma dimostrano anche come archeologia e tecnologia possano collaborare per salvaguardare il patrimonio storico. Ogni dettaglio emerso non è solo un frammento di storia, ma un tassello che arricchisce il mosaico della cultura umana.

Con queste scoperte, il Tempio di Zeus Olimpico non è più solo una meraviglia visibile, ma un enigma che continua a svelare i suoi segreti, dimostrando che il passato è più vivo che mai.