Scava nel bosco e scopre tre oggetti millenari “misteriosi”. Cosa sono. A cosa servivano. A quando risalgono. Rispondono gli archeologi

La notizia è stata data nelle ore scorse dall’Ufficio archeologico regionale. Un cercatore autorizzato, con metal detector, che stava compiendo un sopralluogo nei campi che si trovano nei pressi del villaggio di Śniatycze (Voivodato di Lublino, in Polonia) ha trovato una massiccia fibula, ovvero una spilla di bronzo risalente a 2.500 anni fa. Questa è la quinta scoperta del suo genere nel paese.

Nel corso dell’indagine il cercatore ha portato alla luce anche materiali relativamente più recenti, ma di grande interesse quali la testa di un flagello medievale – utilizzato soprattutto per fronteggiare le cariche della cavalleria corazzata – e un’ascia da guerra di un periodo leggermente successivo.

La fibula è lunga 7 cm e la larghezza massima dell’arco è di 2,4 cm. Veniva utilizzata, come una spilla, per legare le falde degli abiti ed era certamente un elemento distintivo. Quand’era indossata si presentava coì, come la vediamo nella foto immediatamente qui sopra. Singolarmente, l’oggetto presenta la forma che potrebbe essere ricondotta a quella del corpo di una formica o di un insetto, ma probabilmente essa voleva soprattutto rappresentare il rapporto tra il seme, foglia e frutto. Casualità o la raffigurazione sintetica voleva ricordare l’appartenenza a un preciso gruppo sociale o una tribù? C’è anche un altro caso da configurare: la fibula, così conformata, potrebbe essere una sorta di portafortuna, collegato alla propiziazione dell’abbondanza.

Sulla superficie superiore dell’arco è visibile una decorazione, all’estremità è presente una guaina per un ago di fissaggio e una protuberanza convessa sopra di essa. La decorazione risale alla cultura lusaziana ed è datata al periodo finale di questa cultura, ovvero Hallstatt D (circa 550-400 a.C.). La lusaziana era una cultura tipica dell’Europa centrale, attiva tra il VII e il V secolo a.C. Prende il nome dalla regione di Lusazia, oggi in Germania orientale e Polonia occidentale. Era una popolazione principalmente dedita all’agricoltura. Le sue principali peculiarità includevano la produzione di ceramiche distintive, spesso decorate con motivi geometrici e animali stilizzati. Gli oggetti in metallo erano prevalentemente di bronzo, con armi come spade e punte di lancia, oltre a gioielli e ornamenti.

La cultura lusaziana mostrava anche segni di un sistema sociale stratificato, con tombe ricche per alcune élite. Con l’età dei metalli, infatti si consolidano le classi e le differenze sociali. Al vertice stanno coloro che usano i metalli per la difesa e la conquista- guerrieri – e che coloro che producono i metalli stessi.

“Questa scoperta è di grande importanza per gli archeologi. Sia dal punto di vista della conservazione, perché abbiamo un nuovo sito archeologico e potrebbe essere un cimitero della cultura lusaziana, sia dal punto di vista della ricerca e cognitivo”, afferma Wiesław Koman, archeologo della filiale di Zamość dell’Ufficio provinciale per la protezione dei monumenti di Lublino.

Secondo l’archeologo, fibule di questo tipo sono molto rare e si trovano solo nei luoghi di sepoltura della cultura lusaziana. “Questa è la quinta fibula di questo tipo trovata in Polonia”, dice Koman. Finora, gli archeologi hanno trovato tre fibule nel cimitero lusaziano di Kietrz (voivodato di Opole) e la quarta nel sito di Cracovia-Pleszów (voivodato della Piccola Polonia).

Quella avvenuta nei giorni scorsi è un’altra scoperta del periodo della cultura lusaziana nell’area di attività del distaccamento dell’Ufficio culturale e archeologico di Lublino. . L’anno scorso a Czernięcin Poduchowny vicino a Biłgoraj, un detectorista ha trovato decorazioni in bronzo risalenti a 2.500 anni fa. I 13 manufatti scoperti includevano fibule, parastinchi e braccialetti.

Altro reperto interessante portato alla luce in questi giorni – la vediamo nell’immagine, qui sotto – è la testa del flagello o mazzafrusto – la mazza che frusta -, un’arma prodotta tra l’XI e il XIII secolo. L’oggetto ha un corpo arrotondato, lungo circa 7 cm e spesso circa 2,7 cm, e un grande foro per attaccare una corda o una cinghia. Presenta segni visibili di colpi sulla sua superficie. Il mazzafrusto, noto anche come “flagello boemo”, è denominato così in quanto divenne l’arma nazionale della Boemia, particolarmente associata agli Ussiti.

Originariamente strumento contadino derivato dalle fruste per la trebbiatura del grano, fu impiegato nel Medioevo sui campi di battaglia. Esso si componeva di un manico, di una catena o una corda e – legata ad essa – di una palla di ferro, con superficie liscia o con aculei. Quest’arma era difficilmente controllabile e pericolosa anche per chi la impugnava, non ideale per combattimenti prolungati ma efficace per attacchi repentini e mortali, specialmente contro la cavalleria pesante in carica. Fu utilizzata dalle armate ribelli, inclusi gli Ussiti e dai contadini tedeschi in rivolta. Curiosamente, venne anche adottata dai cavalieri in una versione più corta, come evidenziato in illustrazioni di nobili a cavallo, come nel poema “Le Chevalier Délibéré” di Olivier de la Marche del Quattrocento. Il dibattito se il mazzafrusto fosse impiegato a cavallo con una sola mano continua a suscitare interesse tra gli storici.

Il terzo reperto portato alla luce è un’ ascia da battaglia in ferro, prodotta tra il XIII e il XV secolo. L’arma è lunga 15 cm, ha una lama leggermente arcuata, fino a 6,7 ​​cm, e una testa che misura 3 per 2,5 cm.

I dipendenti della filiale di Zamość dell’Ufficio provinciale per la tutela dei monumenti stanno pianificando di ispezionare il sito del ritrovamento e i reperti saranno presto trasferiti al Museo di Zamość.