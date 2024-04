Scavano nella cantina del presidente Washington. Trovano due bottiglie del ‘700 ancora tappate. Che liquore contengono

Nel cuore della Virginia, nella storica piantagione di George Washington a Mount Vernon, è emerso un intrigante ritrovamento che getta nuova luce sulla vita quotidiana del XVIII secolo. Il Washington Post riporta che durante un’operazione di scavo per la conservazione delle fondamenta del palazzo, sono state rinvenute due bottiglie contenenti un misterioso liquido e alcune ciliegie ancora intatte, seppellite nel seminterrato sporco della tenuta.

L’archeologo Jason Boroughs, capo della squadra di ricerca, ha ipotizzato che il liquido all’interno delle bottiglie potesse essere semplice acqua sotterranea infiltratasi col tempo, dopo che i tappi si erano deteriorati. Tuttavia, l’intrigante scoperta dei noccioli, dei gambi e delle ciliegie ben conservate ha destato grande interesse. “Quando abbiamo aperto le bottiglie, c’era un tenue profumo di fiori di ciliegio”, ha rivelato Boroughs. Un liquore alle ciliegie, quindi.

Dopo un’attenta analisi, la conservatrice Lily Carhart ha determinato che le bottiglie erano state importate dall’Inghilterra nel mezzo del XVIII secolo e riempite con le ciliegie raccolte proprio a Mount Vernon. Questi tesori nascosti, probabilmente sepolti tra il 1758 e il 1776, offrono preziosi indizi sulle pratiche di conservazione alimentare dell’epoca.

Boroughs ha spiegato che uno dei metodi comuni per conservare frutta e verdura in quel periodo era l’essiccazione seguita dall’immissione in bottiglia e la successiva sepoltura. “Questo metodo avrebbe garantito la conservazione del frutto per almeno un anno”, ha aggiunto. Ma in molti casi alla frutta veniva aggiunta acquavite.

Questo straordinario ritrovamento apre la porta a nuove scoperte mentre il progetto di scavo e conservazione continua. Oltre alle bottiglie, ulteriori reperti potrebbero emergere, rivelando ulteriori dettagli sulla vita e sulle abitudini dei residenti di Mount Vernon nel corso dei secoli.

George Washington, nato il 22 febbraio 1732 a Bridges Creek e deceduto il 14 dicembre 1799 a Mount Vernon, è stato un influente politico e generale. Originario britannico, divenne cittadino statunitense. Egli fu il comandante supremo dell’Esercito continentale durante l’intera durata della guerra d’indipendenza americana (1775-1783) e successivamente il primo presidente degli Stati Uniti d’America (1789-1797). È universalmente riconosciuto come uno dei principali padri fondatori della nazione e il suo volto è immortalato sul Monte Rushmore insieme a quello di Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt. Inoltre, ebbe un ruolo di rilievo come presidente della Convenzione per la Costituzione nel 1787.