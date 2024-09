Scavano per realizzare un sentiero agricolo e trovano un tesoro. Archeologi in campo. Cosa sono gli oggetti ritrovati

Lo sbancamento per la realizzazione di un sentiero agricolo ha consentito, nei giorni scorsi, grazie all’intervento di sorveglianza degli archeologi, di portare alla luce un deposito di valore del IX secolo, entro il contesto dei resti di una fattoria antica.

“Questa è sicuramente la cosa più grande che abbia mai sperimentato nella mia carriera” afferma l’archeologo e project manager Volker Demuth del Museo Archeologico dell’Università di Stavanger.

A circa 20 centimetri nel terreno c’erano quattro pesanti braccialetti d’argento, tutti con decorazioni diverse. Sono stati gli archeologi sul campo Mari Krogstad Samuelsen e Ola Tengesdal Lygre a scoprire per primi il tesoro dell’era vichinga.

“Innanzitutto mi chiedevo se potesse essere uno spago attorcigliato, che si trova nei terreni agricoli. Ma quando ho visto che ce n’erano diversi uno accanto all’altro, che erano lucidi e non arrugginiti, ho capito che avevamo trovato qualcosa di entusiasmante”. dice Lygre.

Gli archeologi del Museo archeologico dell’Università di Stavanger hanno recentemente fatto una straordinaria scoperta nel comune di Hjelmeland, in Norvegia. Durante gli scavi, condotti in preparazione alla costruzione di una nuova pista agricola, sono emersi segni di un’antica fattoria vichinga, insieme a un tesoro di oggetti preziosi che getta nuova luce sulla vita e sulla cultura dell’epoca.

Tracce di vita domestica e agricola

Nel sito sono state trovate strutture che costituivano la fattoria, abitazioni per gli esseri umani e ripari per gli animali, a conferma di un insediamento ben organizzato. Tra gli oggetti rinvenuti vi sono numerosi utensili domestici e agricoli, tra cui pentole in pietra ollare, lame di coltelli, rivetti e pietre per affilare. Questi reperti testimoniano la quotidianità degli abitanti e la loro capacità di lavorare la terra e i metalli.

Una scoperta straordinaria

Durante lo scavo, Mari Krogstad Samuelsen e Ola Tengesdal Lygre stavano esaminando una delle abitazioni utilizzate per ospitare gli schiavi quando hanno fatto una scoperta straordinaria: quattro braccialetti d’argento, nascosti sotto un filo di siepe intrecciato a una profondità di 20 centimetri. Ogni braccialetto era decorato con motivi distinti, un segno della grande abilità artistica dei fabbri dell’epoca.

Volker Demuth, project manager del Museo archeologico dell’Università di Stavanger, ha dichiarato che questa è la scoperta più significativa della sua carriera: “È raro trovare oggetti così preziosi esattamente dove sono stati lasciati secoli fa, poiché spesso i terreni arati ne alterano il contesto originale.”

La fattoria vichinga e la storia del tesoro

Gli archeologi ritengono che il tesoro risalga al IX secolo d.C., un periodo in cui la Norvegia non aveva miniere d’argento attive. L’argento utilizzato dai Vichinghi proveniva quindi dall’estero, ottenuto attraverso il commercio, come dono o come bottino delle incursioni. La scoperta del tesoro è avvenuta in un contesto di grande interesse storico: tracce di un incendio suggeriscono che la fattoria sia stata distrutta durante un conflitto, spingendo i suoi abitanti a nascondere i loro beni più preziosi sottoterra.

Gli anelli d’argento di Sæbø: un precedente storico

La scoperta di Hjelmeland richiama un precedente ritrovamento, avvenuto nel 1769 nella fattoria Sæbø, sempre nel comune di Hjelmeland. Sei grandi anelli d’argento furono trovati sotto una pietra da Hans Dahl e sua moglie. Gli anelli, che risalivano all’epoca vichinga, furono in seguito donati alla Camera d’arte reale danese a Copenaghen.

Il significato simbolico degli anelli d’argento

Secondo l’archeologa Linn Eikje Ramberg, gli anelli d’argento avevano un significato simbolico che andava oltre il loro utilizzo come gioielli. È possibile che fossero usati in rituali di delimitazione dei confini o come offerte sacrificali per domare le forze del caos e garantire la prosperità dell’insediamento. In epoca vichinga, gli anelli d’argento erano spesso associati al potere e alla ricchezza, portati sia da uomini che da donne appartenenti agli strati superiori della società.

Interpretazioni del ritrovamento: sacrificio e religione

Gli archeologi interpretano il ritrovamento di anelli d’argento come un atto sacrificale, forse dedicato al dio Odino. La Legge di Odino, riportata negli Ynglingesagaen di Heimskringla, afferma che agli uomini era permesso portare con sé nel Valhalla ciò che avevano bruciato o sepolto nel terreno. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui gli oggetti più preziosi venivano spesso nascosti o sepolti in momenti di pericolo.

I tesori di argento dell’epoca vichinga

L’epoca vichinga è conosciuta come “l’età dell’argento” a causa della grande quantità di ritrovamenti in questo metallo. A differenza del periodo migratorio, caratterizzato da ritrovamenti d’oro, i Vichinghi facevano ampio uso dell’argento, che veniva ottenuto rifondendo monete straniere. Numerosi depositi d’argento sono stati scoperti in tutta la Norvegia, confermando l’importanza di questo metallo nelle economie e nelle culture vichinghe.

Gli anelli d’argento: ricchezza e potere

Gli anelli d’argento trovati a Hjelmeland, che pesano circa 200 grammi ciascuno, rappresentano un significativo accumulo di ricchezza. Decorati con placche terminali triangolari e motivi geometrici, questi oggetti sono tipici della Norvegia occidentale, suggerendo che siano stati realizzati localmente. La loro forma e decorazione indicano il loro utilizzo come simboli di potere e status sociale.