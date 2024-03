Scavi in centro. Scoperti un imponente sarcofago romano e una necropoli medievale. Tre scheletri nella tomba più antica. Perché?

Un sarcofago romano, contenente tre scheletri, è stato trovato a Digione durante uno scavo archeologico condotto dall’Inrap, che ha portato alla luce una successiva necropoli merovingia e centinaia di tombe medievali.

Il lavoro di ricerca, iniziato in febbraio, si protrarrà fino al mese di giugno 2024, su indicazione dello Stato. Lo scavo viene realizzato in previsione di interventi di abbellimento del centro storico. I primi ambienti scavati, di cui due ai piedi della chiesa di Saint-Jean, rivelano i resti dell’abside e delle sepolture della necropoli altomedievale di Digione.

“Nell’area degli scavi a est della chiesa di Saint-Jean sono stati rinvenuti diversi sarcofagi di arenaria. – spiega l’Inrap – Di forma trapezoidale caratteristica del periodo merovingio (VI – VIII secolo), sono spesso danneggiati dalla sovrapposizione delle sepolture. Nella piccola area di scavo situata a sud della chiesa di rue Danton, un sarcofago in pietra calcarea si distingue per la vasca rettangolare e il pesante coperchio semicircolare. Questo è di tipo più antico (IV-V secolo). Lo scavo di questo sarcofago ha portato alla luce tre scheletri, probabilmente a testimonianza di un fenomeno di riutilizzo successivo. Verranno effettuate ulteriori analisi per cercare di datare questi scheletri”.

Ora si cercherà anche di capire l’origine di questo sarcofago d’epoca romana che potrebbe essere collegato all’avvio della cristianizzazione della città.

“Menzionata già nel VI secolo come basilica funeraria dall’autore merovingio Gregorio di Tours, Saint-Jean fu ricostruita nel XV secolo in stile gotico. – affermano gli archeologi dell’Inrap – Subì varie modifiche fino al XVIII secolo. Durante la Rivoluzione francese, l’edificio fu venduto come bene nazionale e venne destinato a molteplici usi fino al 1974, quando divenne l’attuale teatro Parvis Saint-Jean. Nel 1809, la chiesa fu amputata nella sua parte orientale per creare quella che oggi è Place Bossuet. Nei numerosi strati di scavo situati ad est della chiesa, gli archeologi hanno rinvenuto l’imponente muratura dell’abside dell’edificio, rivelando diversi stati anteriori al XV secolo e finora sconosciuti”.

Tra le centinaia di sepolture in gran parte intrecciate di tutti i periodi, gli archeologi hanno scavato la maggior parte delle tombe costituite da lastre di pietra disposte orizzontalmente e verticalmente. In particolare, un gran numero di tombe infantili circondavano l’abside del primo stato della chiesa Saint-Jean. “Questi tipi di tombe sono caratteristici di un periodo compreso tra l’XI e il XIII secolo circa, cioè per le più antiche prima del secondo stato dell’abside della chiesa di Saint-Jean. – affermano gli archeologi dell’Inrap – Dopo il XV secolo, la necropoli fu ridotta alla sola rue Danton, a sud della chiesa, dove le sepolture potrebbero risalire al XVIII secolo”.