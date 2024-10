Le nuove frontiere dell’architettura: ecco i progetti che fanno tendenza secondo il Premio ArchitettiVerona 2024.

Negli ultimi anni, l’architettura ha visto emergere nuove idee e tendenze, sempre più influenzate dal contesto e dalle esigenze del territorio. Se vi siete mai chiesti cosa significhi progettare oggi, le opere premiate nell’ultima edizione del Premio ArchitettiVerona offrono una finestra su ciò che davvero conta per i professionisti e le comunità locali. Ecco i progetti che stanno ridefinendo il paesaggio veronese.

Cosa colpisce oggi l’architettura contemporanea?

I progetti vincitori hanno puntato su un’architettura in grado di coniugare sensibilità ambientale, innovazione nei materiali e una forte attenzione al dialogo con l’esistente. Non solo grandi edifici, ma piccoli interventi capaci di trasformare spazi quotidiani, restituendo un nuovo senso di appartenenza e cura. Tra i vincitori troviamo il recupero di una residenza a Tregnago, firmato Zarcola Architetti, che ha dimostrato come l’uso consapevole del legno e delle pietre locali possa diventare un’esperienza progettuale di grande valore estetico e funzionale. Una casa che sembra dialogare con la storia del luogo, in un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità.

Casa Larun (© Alessandro Saletta)

I progetti premiati: innovazione e contesto

Un altro progetto di punta è quello del recupero del Giardino Storico di Villa Maffei-Sigurtà a Valeggio sul Mincio, realizzato da CLAB Architettura. Qui, la sensibilità paesaggistica è stata protagonista: il team ha saputo valorizzare il verde storico con tocchi discreti e puntuali, ripristinando la bellezza romantica del parco, senza forzature o interventi invasivi. Il premio ha riconosciuto non solo la qualità del progetto, ma anche l’importanza di ridare vita a un luogo iconico per la comunità, con un’attenzione particolare all’integrazione degli elementi naturali e architettonici.

Giardino Villa Maffei-Segurtà (© Marcello Mariana)

Infine, il restauro di una residenza storica a Verona, curato da Romano Tinazzi, Filippo Romano e Leopoldo Tinazzi, ha messo in luce l’importanza del recupero come strumento di innovazione. Con pochi ma sapienti interventi, i progettisti sono riusciti a trasformare una casa unifamiliare in uno spazio abitativo moderno, pur rispettando le caratteristiche originarie dell’edificio. Un esempio virtuoso di come l’architettura possa porsi al servizio della comunità, migliorando il vivere quotidiano senza perdere il legame con la memoria storica.

Residenza Savonarola (© Federico Villa)

Il Premio ArchitettiVerona: un osservatorio privilegiato

Promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Verona, il Premio ArchitettiVerona si è affermato come un punto di riferimento per l’architettura contemporanea nel territorio veronese. Dal 2009, questo riconoscimento non solo celebra l’eccellenza progettuale, ma evidenzia anche l’importanza della collaborazione tra architetti, committenti e imprese, in un’ottica di trasformazione virtuosa del territorio.

Se siete appassionati di architettura o semplicemente curiosi di vedere come l’innovazione possa convivere con la tradizione, fino al 18 ottobre potrete visitare gratuitamente la mostra allestita presso i Magazzini Generali di Verona, dove sono esposti tutti i progetti partecipanti. Un’opportunità unica per scoprire da vicino il futuro dell’architettura veronese e lasciarsi ispirare dalle idee che stanno ridisegnando il nostro modo di vivere gli spazi.

Vincitori del Premio ArchitettiVerona 2024:

Zarcola Architetti : per il recupero di una residenza storica a Tregnago , progetto di valorizzazione architettonica e ambientale.

: per il recupero di una residenza storica a , progetto di valorizzazione architettonica e ambientale. CLAB Architettura : per il restauro del Giardino Storico di Villa Maffei-Sigurtà , un’opera di rigenerazione che coniuga tradizione e modernità.

: per il restauro del , un’opera di rigenerazione che coniuga tradizione e modernità. Romano Tinazzi, Filippo Romano e Leopoldo Tinazzi: per il restauro di una residenza storica a Verona, con particolare attenzione alla conservazione degli elementi storici.

Progetti menzionati: