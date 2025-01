Lavori per un nuovo quartiere. Ci si imbatte nel terreno in strane strutture e in un mosaico ultramillenario. Cosa c’era qui? Cos’è stato trovato? Rispondono gli archeologi

I vasi interrati, conosciuti anche come dolia o pithoi, erano comunemente utilizzati in epoca antica per conservare prodotti alimentari in ambienti freschi e bui, tipici delle cantine. Ma cosa dice quella scritta nel mosaico?







Un monastero con un pavimento a mosaico e un’iscrizione in greco, una sofisticata cantina vinicola e altri edifici sono stati scoperti in un ampio scavo dell’Autorità Israeliana per le Antichità, condotto nell’ambito dei lavori di sviluppo dell’Autorità Fondiaria Israeliana per la costruzione del quartiere “Karmey Gat North”.

“Questo è il sito più grande e significativo scoperto nella regione dai periodi romano e bizantino“, affermano i ricercatori.

“Benedetto quando entri e benedetto quando esci” (Deuteronomio 28:6). Questa è la scritta trovata sul pavimento di un colorato monastero scoperto durante una vasta escavazione condotta dall’Autorità Israeliana per le Antichità, prima della costruzione di un nuovo quartiere a nord della città moderna di Kiryat Gat, su iniziativa dell’Autorità Fondiaria Israeliana. Gli scavi hanno rivelato i resti di almeno dieci edifici, inclusi il monastero, la cantina vinicola e un grande magazzino. Il monastero è datato al periodo bizantino (V-VI secolo d.C.) ed è parte di un sito antico che esisteva già durante il periodo romano e che continuò ad essere abitato per circa 600 anni.

Kiryat Gat, dove sono avvenuti i ritrovamenti, è una città situata nel distretto meridionale di Israele, a 56 km a sud di Tel Aviv, 43 km a nord di Beersheba e 68 km a ovest-sudovest di Gerusalemme. Nel 2022 contava 64.437 abitanti. Il nome Kiryat Gat deriva da Gath, una delle cinque principali città dei Filistei, e in ebraico “gat” significa proprio “torchio per il vino”, testimonianza etimologica dell’alta vocazione vitivinicola dell’area. E’ probabile che la produzione del vino fosse qui sacralizzata, come dimostra il mosaico cristiano, e che fosse





I ritrovamenti

Maayan Margulis e Shira Lifshitz dell’Israel Antiquities Authority puliscono il mosaico. Foto: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority.

I ritrovamenti nel monastero e nei suoi dintorni includono una grande quantità di merci importate, monete, elementi di marmo, vasi di metallo e vetro, tutti attestanti la ricchezza e l’importanza della comunità che viveva qui. Il pavimento a mosaico del monastero presenta croci, leoni, colombe, un’anfora (un’anfora di trasporto marittimo in ceramica), fiori e motivi geometrici.

Mosaico della stanza del grande torchio per il vino scoperto nel sito. Foto: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority.

Al centro, l’iscrizione antica in greco recita: “Benedetto quando entri e benedetto quando esci” (Deuteronomio 28:6). I motivi geometrici del mosaico incorporano pietre di mosaico molto piccole, che servivano a evidenziare le decorazioni a forma di croce.

La frase “Benedetto quando entri e benedetto quando esci” (Deuteronomio 28:6) può essere messa in relazione come anticipo del concetto di Giubileo e della porta del Giubileo in diversi modi, sia simbolici che teologici. Nel contesto biblico, il Giubileo è un tempo di liberazione e di rinnovamento, celebrato ogni cinquanta anni, durante il quale venivano proclamati la libertà degli schiavi e il ritorno delle proprietà ai proprietari originari (Levitico 25). La porta del Giubileo, specialmente nella tradizione cristiana, rappresenta un ingresso simbolico verso la grazia, il perdono e la nuova vita, riflettendo l’idea di benedizione e rinnovamento che si applica sia entrando sia uscendo.

Questa idea di benedizione nell’andare e venire può essere vista come un’anticipazione della frase di Cristo nel Vangelo di Giovanni, “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Giovanni 10:9). Qui, Gesù si presenta come la porta attraverso cui i credenti trovano salvezza e sicurezza. La metafora della porta enfatizza la protezione e la benedizione che derivano dal passaggio attraverso di essa, simile alla benedizione di entrata e uscita nel Deuteronomio.

Quindi, la frase del Deuteronomio, il concetto di Giubileo e la porta del Giubileo, insieme alla dichiarazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, si intrecciano nel tema della benedizione, della protezione e del rinnovamento che si trovano nel rapporto con Dio e attraverso la fede in Cristo.

La sofisticata cantina vinicola

Sistema per la raccolta dei liquidi

Oltre al monastero, è stata scoperta una cantina vinicola molto sofisticata, costruita e riparata più volte nel corso degli anni. Il pavimento a mosaico delle stanze di fermentazione e della vasca di raccolta integrava pietre blu e bianche. Sulle superfici intonacate delle vasche di raccolta si possono ancora vedere tracce di vernice rossa. Il pavimento della vasca di raccolta settentrionale è costruito con lastre, su alcune delle quali si possono ancora vedere lettere greche, che servivano come marchi di fabbrica per i costruttori della cantina vinicola.

Tutte queste caratteristiche indicano che la costruzione e lo sviluppo di questa cantina richiesero significative risorse finanziarie, tempo e una gamma di lavoro e sforzi professionali.

Antica brocca in vetro trovata nel sito Foto: Shira Lifshitz, Israel Antiquities Authority.



Importanza del sito

Scavo dell’Israel Antiquities Authority nei pressi di Kiryat Gat. Credito fotografico: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Secondo Shira Lifshitz e Maayan Margulis, responsabili degli scavi per conto dell’Autorità Israeliana per le Antichità, “Il primo insediamento si trova in un incrocio stradale centrale che collega la regione montana alla pianura costiera. Apparentemente serviva i piccoli insediamenti della zona e i viaggiatori di passaggio. Questo è il sito più grande e significativo del periodo romano e bizantino scoperto in questa area. I ritrovamenti indicano una successione di insediamenti a partire dal primo periodo romano (I secolo d.C.) fino alla fine del periodo bizantino (fine del VI secolo d.C.).” I resti del periodo romano sono più limitati, ma anche essi mostrano ricchezza nella varietà e qualità dei ritrovamenti.

Espansione durante il periodo bizantino

Shira Lifshitz, direttrice degli scavi per conto dell’Israel Antiquities Authority, tiene in mano una rara bottiglietta di ceramica a forma di volto. Foto: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority.

Nel periodo bizantino si può osservare l’espansione significativa dell’insediamento, che includeva la costruzione del monastero e della cantina vinicola. Inoltre, vi è molta evidenza di produzione locale di ceramica, come detriti tipici di una fabbrica di ceramica, fosse di spazzatura, vasi deformi che erano difettosi nella produzione e persino un certo numero di vasi unici a questo sito.

Le lucerne trovate nel sito. Foto: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority.



Conservazione e accessibilità pubblica

Secondo Svetlana Talis, Direttore della Regione Meridionale presso l’Autorità Israeliana per le Antichità, “La scoperta del sito evidenzia la ricchezza storica di Kiryat Gat e dei suoi dintorni, facendo luce sulla centralità della regione nell’antichità. Il pavimento a mosaico verrà spostato in un’area aperta nella città e reso accessibile al pubblico.”

“Il mosaico scoperto a Kiryat Gat è uno dei più unici mai trovati in Israele”, aggiunge Mark Avrahami, Capo della Conservazione Artistica presso l’Autorità Israeliana per le Antichità. “Trasferire i mosaici è un processo complesso che richiede grande abilità e precisione. Presto, l’antico mosaico sarà spostato nel laboratorio di mosaici dell’Autorità Israeliana per le Antichità per la conservazione prima di essere esposto in città.”

Opportunità di connessione storica

Eli Escusido, Direttore dell’Autorità Israeliana per le Antichità, ha aggiunto: “I progetti di espansione urbana avviati dall’Autorità Fondiaria Israeliana creano opportunità per dare uno sguardo alla vita delle antiche generazioni. Insieme, ci sforziamo di presentare questi ritrovamenti come parte di una politica volta a connettere i residenti alle narrazioni storiche vicino alle loro case.”

Preservazione e sviluppo

Secondo Yaacov Kvint, Direttore dell’Autorità Fondiaria Israeliana, “La scoperta del monastero durante i lavori di sviluppo per la costruzione di un nuovo quartiere evidenzia il collegamento tra passato e futuro, così come tra conservazione e sviluppo. L’Autorità Fondiaria Israeliana investe decine di milioni di shekel ogni anno in scavi di salvataggio per vari progetti in tutto il paese, mirati a scoprire e documentare la ricca storia e archeologia sotto i quartieri del futuro.”