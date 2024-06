“Chagall. Sogno d’amore”. Domenica 7 luglio visite guidate gratuite per il compleanno di Chagall

Il Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona di Conversano, teatro della grande mostra Chagall. Sogno d’amore dopo due mesi di apertura, propone una promozione speciale in occasione del compleanno di Chagall.

Marc Chagall, Il gallo viola, 1966-72. Olio, gouache e inchiostro su tela, 89,3×78,3 cm. Private Collection, Swiss. © Chagall ® by SIAE 2024

Domenica 7 luglio – in occasione della ricorrenza della nascita del grande artista nel 1887 – sarà possibile accedere in mostra ad un prezzo speciale prenotando la visita guidata gratuita. Le visite, per un max di 25 persone per gruppo, saranno effettuate alle ore 10.00, 12.00, 17.00 e 19.00.

In mostra – si legge nel comunicato stampa – è raccontato tutto il mondo onirico di Chagall e l’Amore è il fil rouge che unisce tutta la sua produzione: amore per la religione, per la patria, per la moglie, per il mondo delle favole, per l’arte.

Dal forte impatto emotivo, Chagall. Sogno d’amore racconta un mondo intriso di stupore e meraviglia. Nelle opere coesistono ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religione ed esodo, un universo di sogni dai colori vivaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolati da personaggi, reali o immaginari, che si affollano nella fantasia dell’artista: un immaginario onirico in cui è difficile discernere il confine tra realtà e sogno.

Marc Chagall, Mazzo di fiori su sfondo rosso, 1970 ca. Olio su tela, 41×32,5 cm. Private Collection, Swiss. © Chagall ® by SIAE 2024

Date

20 aprile – 27 ottobre 2024



Sede

Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona

Piazza Conciliazione (Arco monumentale)

Conversano – Bari



Orario apertura

Dal martedì al venerdì 10.00 – 13.30 | 15.30 – 19.00

Sabato e domenica 10.00 – 13.30 | 15.30 – 20.30

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Lunedì chiuso



Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 13,00



Informazioni e prenotazioni

T. +39 080 99 52 31



Sito

www.arthemisia.it

Marc Chagall, La brocca di fiori, 1925. Olio su tela, 69,8×49,5 cm. Private Collection, Swiss. © Chagall ® by SIAE 2024