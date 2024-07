L’occasione del giorno alle aste on line. Giovane donna con ventaglio. Offerte ferme a 200 euro. Elegante opera ottocentesca. 90 x 78 centimetri

Un dipinto ottocentesco che rappresenta una giovane donna con ventaglio va all’asta in queste ore sul sito Catawiki. L’opera misura 90 cm x 78 ed è dotata di una cornice coeva. Il dipinto – olio su tela – è stato restaurato e rintelato. L’osservazione delle immagini mostra il tipico comportamento della pittura tradizionale ottocentesca, caratterizzato dal massimo contenimento della matericità, con diluizioni accorte del pigmento, a favore del massimo esito di verità. L’opera ha ricevuto, finora, offerte per 200 euro. Il prezzo di riserva, molto basso, favorisce l’acquirente. Per vedere tutte le foto del dipinto, leggere la scheda del quadro e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI