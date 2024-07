Nel prato trova questo reperto romano del I secolo. Cos’è e a cosa serviva. Non è una semplice pentola

Nel cuore della contea di Suffolk, un appassionato di metal detector, Tom Hyett, ha fatto una scoperta eccezionale quest’anno: una padella in lega di rame, dotata di marchio con il nome del produttore e di un manico decorato, appartenente alla cultura materiale dell’antica Roma. Questo prezioso reperto, lungo circa 30 cm e profondo 8,6 cm, è stato rinvenuto sepolto in una piccola fossa all’interno di un fossato romano. Probabilmente fu rimosso da un’area sacra o cimiteriale e qui deposto.

L’importanza storica di questo ritrovamento non può essere sottovalutata. Si ritiene che la pentolina risalga a un periodo compreso tra il I secolo e la prima metà del II secolo, e potrebbe essere stata impiegata per scaldare e aromatizzare il vino, un’usanza comune nell’antica Roma.

L’eleganza dell’oggetto e le sue dimensioni limitate, potrebbero far pensare che esso fosse usato per preparare le offerte di vino al defunto. Il fondo del padellino è piuttosto spesso per migliorare la resa di cottura e mantenere caldo il prodotto. I lati sono invece di lamiera bronzea più sottile.

Sono le dimensioni e la forma ad indicare questo possibile utilizzo. Non è escluso che originariamente questa pentolina elegante disponesse di un filtro per evitare che i semi o le foglie aromatizzanti finissero nel liquido. Il ritrovamento in un fossato che doveva risalire a quell’epoca potrebbe far pensare che la pentolina potesse essere stata gettata in quel punto con altri materiali di un’area cimiteriale. Vasi e altri oggetti per banchetti funerari o per l’offerta di vino al defunto non venivano riportati a casa dai familiari, ma venivano ritualmente neutralizzati attraverso la rottura o l’abbandono in una zona che oggi definiremmo benedetta.

In molti casi erano i fossati che delimitavano le aree funerarie a raccogliere i resti delle celebrazioni. Negli stessi fossati di delimitazione o in buche scavate all’interno dell’area sacra venivano riposti gli oggetti devozionali vecchi, durante la pulizia o la ristrutturazione dell’area stessa.

Tom Hyett ha tempestivamente contattato il Servizio Archeologico del Consiglio della Contea di Suffolk (SCCAS), che ha coordinato il delicato processo di scavo, conservazione e registrazione della padella. Dopo essere stata rimossa con cura dal sito, la padella è stata trasportata al laboratorio del Norfolk Museum Service Conservators per la pulizia e la preparazione per l’esposizione pubblica.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio

Il Consigliere Philip Faircloth-Mutton ha elogiato il gesto di Tom, sottolineando l’importanza di tale collaborazione nel preservare la storia del Suffolk. Grazie alla generosità di Tom e del proprietario terriero, la padella sarà ora esposta nel prestigioso West Stow Anglo-Saxon Village and Museum, un centro che celebra e promuove la comprensione del patrimonio storico della regione.

Ian Shipp, del West Suffolk Council, responsabile del museo, ha sottolineato l’entusiasmo nel ricevere questa eccezionale scoperta e ha evidenziato l’importanza di proteggere e promuovere il patrimonio culturale locale. La scoperta non solo arricchisce la conoscenza della storia locale, ma contribuisce anche alla creazione di esperienze educative e culturali per residenti e visitatori.

Il nome del produttore: (…)ratus

“Un’iscrizione curva, presumibilmente il marchio del produttore, è impressa sulla parte terminale del manico tra il foro e la zona dell’impugnatura principale. – affermano gli archeologi inglesi – L’iscrizione è – ?P [o – A?] RATVS e termina con un grande punto o lettera usurata, forse F. L’inizio della scritta della marca è molto usurato con un segno ricurvo. C’è un elenco delle 40 padelle stampate britanniche allora conosciute in JC McPeake & CN Moore 1978, ‘A Bronze Skillet-Handle from Chester and other Ships from the British Isles’ Britannia 9, 331-4 che non include nulla di simile. Sembra che, a parte due famiglie del Sud Italia, i Cipii e gli Ansii, i cui marchi ricorrono più frequentemente nei ritrovamenti, la maggior parte delle padelle che recano marchiato il nome del produttore., siano esemplari singoli”. Potrebbe dipendere dalla grandezza delle manifatture o dalle zone di diffusione commerciale. . E’ probabile che i laboratori italiani producessero un numero elevato di pentole e di padelle metalliche. E che altri marchi avessero una produzione numericamente limitata o destinate ad altre aree.

Lo scavo successivo al ritrovamento è stato finanziato dal National Council of Metal Detecting, mentre il lavoro di conservazione è stato sostenuto dal proprietario terriero e dal progetto finanziato dal Brecks Fen Edge e dal Rivers National Lottery Heritage Fund. La scoperta è stata ufficialmente registrata dal Suffolk Finds Recording Team, con il supporto del Portable Antiquities Scheme, contribuendo così alla documentazione e alla comprensione degli oggetti storici rinvenuti.

La restante parete della vasca, parte della quale sopravvive sotto il bordo (qui sopravvive un massimo di 33,9 mm di altezza della parete della vasca) e un’altra parte sopravvissuta sopra la base (qui sopravvive un massimo di 27 mm di altezza) ma manca nel mezzo ha uno spessore di 0,3 mm e l’interno della parete della vasca è stato stagnato. Ci sono due paia di scanalature circonferenziali all’esterno della ciotola, una coppia sotto il bordo e un’altra sopra la base. La parte superstite del muro sopra la base misura 156,3 mm di diametro che si assottiglia fino a 110 mm nel punto in cui si unisce alla base ora separata.

Le pentole in lega di rame con manici piatti sono Eggers 1951 tipi 131-144; Questo esempio è probabilmente il più vicino a Eggers 140. Le definizioni di pentole in lega di rame (note anche come pentole, padelle e possibilmente paterae o trullae) possono essere trovate su PAN (https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/ public/reference-type/30-32-03-12#30-32-03-12) e su Artefacts (https://artefacts.mom.fr/en/result.php?id=PAT-4004&find=PAT- &pagenum=1&affmode=vign) – quest’ultimo elenca tipi simili come Tassinari G.3100 e G.3210, dal catalogo di Pompei. Queste pentole venivano prodotte in Campania, nell’Italia meridionale e anche in Gallia e sono ampiamente diffuse in tutta Europa.

