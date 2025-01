Prorogata fino al 30 marzo 2025 la grande mostra dedicata a Enrico Baj: “Baj chez Baj” continua tra Savona e Albisola

L’arte dissacrante e patafisica di Enrico Baj continua a incantare il pubblico. La mostra “BAJ. Baj chez Baj”, inaugurata l’8 ottobre 2024 al Museo della Ceramica di Savona e al MuDA di Albisola, ha già accolto oltre ottomila visitatori e resterà aperta fino al 30 marzo 2025. Curata da Luca Bochicchio, l’esposizione celebra i cento anni dalla nascita del celebre artista con la più ampia retrospettiva mai realizzata sulle sue opere in ceramica.

BajChezBaj Casa Jorn

PhClaudioPagnacco

Una mostra diffusa per esplorare l’universo artistico di Baj

Con oltre cento opere, alcune delle quali esposte per la prima volta, la mostra offre un percorso unico nel suo genere. Le opere provengono dall’Archivio Enrico Baj di Vergiate, dai musei di Savona e Albisola e da prestigiose collezioni private come la Fondazione Marconi di Milano.

L’allestimento sincronico permette di mettere in relazione lavori realizzati in epoche e tecniche diverse: dalle terrecotte e maioliche alle litografie e sculture in meccano. Otto le sezioni espositive tra il Museo della Ceramica, Casa Museo Jorn e il Centro Esposizioni di Albisola, con tematiche che spaziano da “Storie di Ubu” a “Il Giardino delle delizie”.

BajChezBaj CasaJorn PhClaudioPagnacco

Eventi e novità in arrivo

La proroga porta con sé nuovi appuntamenti del public program, il cui calendario sarà disponibile dal 1° febbraio sul sito del Museo della Ceramica. Gli eventi promettono di arricchire ulteriormente l’offerta culturale della mostra, sostenendo nel contempo la candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027.

Informazioni utili

Titolo: BAJ. Baj chez Baj

BAJ. Baj chez Baj Date: 8 ottobre 2024 – 30 marzo 2025

8 ottobre 2024 – 30 marzo 2025 Luoghi: Museo della Ceramica (Savona), Casa Museo Jorn e Centro Esposizioni (Albissola Marina)

Museo della Ceramica (Savona), Casa Museo Jorn e Centro Esposizioni (Albissola Marina) Curatore: Luca Bochicchio

Luca Bochicchio Catalogo: Electa

Electa Orari e biglietti: Museo della Ceramica: ingresso intero 10 euro, ridotto 6 euro. MuDA Casa Museo Jorn e Centro Esposizioni: ingresso gratuito. Orari dettagliati sul sito ufficiale.



Per maggiori informazioni:

www.museodellaceramica.savona.it

www.museodiffusoalbisola.it