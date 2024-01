Sconvolgente. Il radar-laser rivela 6mila piattaforme di città del 500 d. C. ancora nascoste sotto le foreste. Cosa sono

Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Science ha annunciato la scoperta di un denso sistema di centri urbani preispanici nella Valle dell’Upano, nell’Amazzonia ecuadoriana. Gli autori dello studio, utilizzando la tecnologia Light Detection and Ranging (LiDAR), hanno identificato un paesaggio costituito da monumentali piattaforme, piazze e un complesso sistema stradale che si estende per decine di chilometri.

Il Lidar è una tecnica di rilevamento remoto che utilizza la luce laser pulsata per misurare le distanze dalla Terra. La differenza nei tempi di ritorno del laser e la misurazione delle lunghezze d’onda consentono di compilare una mappa digitale tridimensionale del paesaggio, eliminando eventuali ostacoli che potrebbero nascondere caratteristiche archeologiche. Il LIDAR, acronimo di Light Detection and Ranging (o Laser Imaging Detection and Ranging), rappresenta uno strumento avanzato di telerilevamento con diverse applicazioni in settori come la geologia, la sismologia, l’archeologia, il telerilevamento e la fisica dell’atmosfera. Questa tecnologia sfrutta l’emissione di impulsi laser per determinare la distanza di un oggetto o di una superficie, ma può anche essere impiegata per misurare la concentrazione di specie chimiche nell’atmosfera e nelle distese d’acqua.

Il principio di funzionamento del Lidar è simile a quello del radar, che utilizza onde radio al posto della luce. La distanza dell’oggetto viene determinata misurando il tempo trascorso tra l’emissione dell’impulso laser e la ricezione del segnale retrodiffuso. Un componente chiave di un sistema Lidar è il laser, un fascio coerente di luce a una precisa lunghezza d’onda, inviato verso l’oggetto o l’area da analizzare.

La principale distinzione tra Lidar e radar risiede nelle lunghezze d’onda utilizzate. Il Lidar impiega lunghezze d’onda ultraviolette, nel visibile o nel vicino infrarosso. Questo consente al Lidar di localizzare e ottenere immagini e informazioni dettagliate su oggetti molto piccoli, delle dimensioni dell’ordine della lunghezza d’onda utilizzata. Di conseguenza, il Lidar risulta particolarmente sensibile agli aerosol e al particolato in sospensione nelle nuvole, rendendolo un elemento chiave in applicazioni meteorologiche e di fisica dell’atmosfera.

Grazie alla sua capacità di fornire dati ad alta risoluzione e di penetrare attraverso ostacoli visivi, il Lidar è diventato uno strumento essenziale in molteplici campi scientifici e applicazioni pratiche, consentendo una comprensione dettagliata e accurata di superfici terrestri, atmosfera e altro ancora.

Secondo gli studiosi, questi centri urbani messi in luce dal Lidar risalgono a un periodo compreso tra il 500 a.C. e il 600 d.C., sovvertendo completamente le precedenti narrazioni sulle culture amazzoniche. Il Prof. Stephen Rostain del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica in Francia ha dichiarato a BBC: “Questo è più antico di qualsiasi altro sito che conosciamo in Amazzonia. Abbiamo una visione eurocentrica della civiltà, ma questo dimostra che dobbiamo cambiare la nostra idea su cosa sia cultura e civiltà.” L’antichità delle strutture che risalirebbero – più o meno, sotto il profilo cronologico, alla caduta dell’Impero romano e allo sviluppo del nostro Medioevo- dimostrerebbero la grandiosità di civiltà antichissime, già a quelli che si ritengono gli esordi e ai presupposti degli stessi.

Il Lidar ha rivelato oltre 6.000 piattaforme rettangolari, interpretate principalmente come basi di antiche abitazioni, all’interno di cinque grandi agglomerati e dieci insediamenti più piccoli. Questi sono circondati da campi agricoli e terrazze collinari, testimonianza dell’organizzazione avanzata di queste comunità preispaniche.

Il sistema stradale interconnesso che collega gli insediamenti suggerisce la loro coesistenza simultanea, sfidando le ipotesi precedenti sulle capacità delle antiche società amazzoniche. Queste città antiche precedono addirittura altre società amazzoniche sofisticate, inclusa la recente scoperta dell’antico sistema urbano di Llanos de Mojos in Bolivia.

Sebbene la popolazione esatta degli insediamenti nella Valle dell’Upano sia ancora sconosciuta, gli autori dello studio sottolineano l’ampia densità degli insediamenti. Le modifiche paesaggistiche su vasta scala osservate nell’Upano sono paragonabili alle estese alterazioni riscontrate nelle “città giardino” della civiltà Maya classica.

Questa scoperta non solo ridefinisce la nostra comprensione del passato amazzonico ma sollecita anche una rivalutazione delle idee preconcette sullo sviluppo delle civiltà su scala globale. Gli esperti si interrogano ora sulla complessità di queste antiche società e sulle possibili influenze che potrebbero aver avuto su altre culture dell’epoca. Un nuovo capitolo si apre nell’esplorazione del passato nascosto della giungla amazzonica, portando alla luce una civiltà antica e avanzata finora sconosciuta.