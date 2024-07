Un gruppo di dilettanti cerca e trova i resti di un sontuoso palazzo del XV secolo dove i re furono ninnati

Un gruppo appassionato di storici e di amanti del mondo della cultura ha fatto una scoperta notevole nel cuore del Northamptonshire: il ritrovamento del Palazzo Tudor di Collyweston, quello che era considerato un gioiello dell’architettura del XV secolo. L’individuazione del palazzo è avvenuta grazie all’unione di diverse “coordinate” storiche, la verifica con scavi -saggio e le immagini satellitari. Tutto ciò grazie a una ricerca che ha richiesto anni di impegno tenace e dedizione incrollabile.

La storia di questa ricerca affascinante ha avuto inizio nel 2018, quando i membri della Collyweston Historical and Preservation Society (Chaps) hanno avviato un progetto ambizioso per rintracciare le tracce di questo palazzo storico, che era stato cancellato.

Situato nella tenuta della madre di Enrico VII, Lady Margaret Beaufort, il palazzo rappresenta non solo un pezzo significativo della storia Tudor, ma anche un nodo cruciale nella storia locale del Northamptonshire.

Chris Close, uno dei membri chiave dei Chaps e attivamente coinvolto negli scavi, ha espresso l’incredibile sorpresa e gratitudine del gruppo di dilettanti nel riuscire a riportare alla luce questa preziosa testimonianza del passato. “Siamo solo un gruppo di appassionati”, ha dichiarato Close, “senza grandi risorse finanziarie o supporto istituzionale, ma con un immenso entusiasmo. Contro ogni previsione, abbiamo portato alla luce il Collyweston Palace.”

L’indagine archeologica ha rivelato muri e fondamenta l palazzo, i cui resti erano stati nascosti per secoli sotto le strutture successive costruite nel corso dei secoli. Il palazzo cadde in rovina nel 1650 e fu parzialmente rimosso per fare spazio a una nuova casa da parte della famiglia Tryon, che acquistò la proprietà.

La scoperta è stata resa possibile grazie alla collaborazione con esperti dell’Università di York e a una serie di indagini geofisiche, inclusi avanzati radar a penetrazione del suolo (GPR) che hanno permesso di identificare le strutture sepolte. Il finanziamento per il progetto è stato ottenuto principalmente tramite sovvenzioni, con una spesa totale di circa 14.000 sterline. Questa somma, sebbene modesta rispetto a progetti archeologici di vasta scala, è stata sufficiente per avviare il lavoro preliminare che ha portato alla scoperta dei resti del palazzo.

Il Collyweston Palace ha ospitato numerosi reali illustri, tra cui Enrico VIII ed Elisabetta I, con l’ultima visita documentata della regina Elisabetta I nel 1566. Lady Margaret Beaufort stessa, madre di Enrico VII e nonna di Enrico VIII, ha giocato un ruolo significativo nella storia inglese, finanziando istituzioni educative e sostenendo la Chiesa.

Il futuro della ricerca su Collyweston Palace si preannuncia promettente: ulteriori scavi sono previsti per tutto il 2024, con l’intenzione di approfondire la comprensione delle strutture del palazzo e di ricostruire il suo stile architettonico attraverso un modello 3D. Questi sforzi non solo forniranno una finestra unica nel passato Tudor, ma potrebbero anche svelare nuove informazioni sulla vita quotidiana e sulle attività culturali che animavano il palazzo nel suo apice.