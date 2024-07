Nelle acque dell’Adriatico trovata nave del Cinquecento. Cannoni, ceramiche, perline e rari tromboni. Da dove veniva

Uno dei cannoni della nave cinquecentesca affondata a Capo Franina. A destra parte di trombone @ Foto International Center for Underwater Archaeology in Zadar



Gli archeologi del Centro Internazionale per l’Archeologia Subacquea di Zara, guidati dal dottor Luka Bekić e da Maja Kaleb, hanno condotto un’indagine su una nave non identificata affondata nei pressi di Capo Franina.

Nella tarda metà del XVI secolo, una nave da navigazione inglese, armata di cannoni di ferro, probabilmente affondò a causa di una tempesta improvvisa nella regione del Quarnaro. Attualmente, sappiamo che la nave trasportava recipienti di ceramica, perline di vetro colorato e ciotole di vetro rosso.

Ma il fatto più importante è che la nave aveva un carico prezioso: numerosi tromboni in ottone, estremamente rari e costosi per quel periodo.

Gli archeologi del centro UNESCO 2 a Zara hanno determinato dalle iscrizioni che questi tromboni provenivano da Strasburgo, in Francia, e da Leida, nei Paesi Bassi.

Fino ad oggi, non erano noti tromboni provenienti da quelle città o conservati in nessuna parte del mondo. Tuttavia, proprio ieri, gli archeologi hanno scoperto il trombone meglio conservato con l’iscrizione “LVGDVNY BATAVORVM”, che corrisponde al nome latino per Leida.

Considerando il carico e i dettagli specifici, sembra probabile che la nave in questione fosse olandese e coinvolta nel commercio tra Leida, Venezia e Costantinopoli. Tuttavia, per trarre conclusioni definitive, gli archeologi devono analizzare attentamente i suoi resti ben conservati e approfondire con indagini di archivione.

Attualmente, gli archeologi subacquei di Zara, insieme ai membri dell’Unità di Intervento della Polizia di Pola e ai collaboratori provenienti da Slovacchia, Germania, Slovenia e Spagna, stanno investigando attivamente sulla struttura lignea della nave. Durante le loro indagini, hanno scoperto anche frammenti dell’attrezzatura della nave, tra cui pulegge di legno e corde.

Sul fondale marino, i cannoni di ferro vengono puliti e documentati, mentre vengono applicate innovative e avanzate misure protettive per evitare ulteriori deterioramenti. Di conseguenza, questi cannoni di ferro e ancore saranno conservati per i futuri subacquei turistici che visiteranno questa località storicamente ricca di storie affascinanti. La ricerca è finanziata dal Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia.