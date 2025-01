Blue Monday. Sta per arrivare. Quando? E perché è il giorno più triste dell’anno? Combattilo con l’arte. La proposta del Castello del Buonconsiglio

Ogni anno, il terzo lunedì di gennaio viene identificato come il “Blue Monday”, il giorno più triste dell’anno. Una combinazione di fattori come il freddo invernale, la fine delle festività natalizie, le giornate corte e le prime difficoltà nel mantenere i buoni propositi contribuiscono a creare questa percezione diffusa di malinconia.

L’origine del concetto di Blue Monday risale al 2005, quando uno psicologo britannico propose una formula pseudo-scientifica per calcolare il giorno più deprimente dell’anno. Nonostante la sua scarsa validità scientifica, il concetto ha trovato ampio riscontro mediatico e culturale, divenendo un appuntamento simbolico per riflettere sul benessere emotivo e sulle strategie per affrontare i momenti difficili.

Combattere la tristezza con l’arte

Tra le iniziative per trasformare il Blue Monday in un momento positivo, il Castello del Buonconsiglio di Trento si distingue con una proposta originale e coinvolgente: Blu Consiglio.

Quando: lunedì 20 gennaio, dalle 18:00 alle 21:00

Dove: Castello del Buonconsiglio, Trento

Ingresso: gratuito

In questa serata speciale, il castello si trasforma in un luogo di rigenerazione emotiva, dimostrando come l’arte e la cultura possano essere strumenti potenti per contrastare la tristezza e promuovere il benessere.

Un percorso tra arte, musica e danza

Durante l’evento, i visitatori potranno esplorare alcune delle magnifiche sale del castello e visitare le mostre temporanee, accompagnati dai curatori che sveleranno curiosità e segreti delle opere esposte. Ma la proposta non si limita all’esperienza visiva: performance musicali e di danza arricchiranno l’atmosfera magica della serata.

Sorprese ed esibizioni in angoli solitamente inaccessibili renderanno l’esperienza ancora più affascinante, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire il potere terapeutico dell’arte.

Arte e benessere: un connubio vincente

L’iniziativa del Castello del Buonconsiglio rappresenta un invito a prendersi cura di sé attraverso l’arte e la bellezza. Numerosi studi dimostrano come la fruizione artistica possa migliorare l’umore, ridurre lo stress e favorire uno stato di rilassamento.

Partecipare a un evento come Blu Consiglio è dunque un modo per ribaltare il significato negativo del Blue Monday, trasformandolo in un’occasione per riscoprire il piacere della cultura e la forza rigeneratrice dell’arte.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile consultare il sito ufficiale del Castello del Buonconsiglio.

Informazioni sull’evento

Titolo: Blu Consiglio

Data: lunedì 20 gennaio

Luogo: Castello del Buonconsiglio, Trento

Orario: 18:00 – 21:00

Ingresso: gratuito

Sito web: Castello del Buonconsiglio