Il metal detector suona all’impazzata. Paul scava nel fango ed estrae una giara che nasconde un incredibile tesoro romano. La scoperta in queste ore. Il “bottino” già consegnato al museo. Quanto vale?

La scoperta è avvenuta in queste ore quasi per caso: il metal detector di Paul, un appassionato cercatore , ha iniziato a suonare con insistenza su un terreno apparentemente anonimo. La vanga assaggia il terreno, reso umido dalle recenti piogge. Lo strumento di rilevazione dice di scendere ancora. Dopo aver scavato con cura tra i 45 e i 75 centimetri di profondità, ecco un oggetto sferico ampio entrare in contatto con il guanto dell’uomo. Ora si lavora con delicatezza. Una giara di terracotta affiora lentamente dagli strati del tempo. E dentro un’altra sorpresa. L’oggetto – apparentemente anonimo seppur affascinante – contiene infatti tra le 5.500 e le 6.000 monete d’argento romano, i celebri denari.

Emergono dal terreno argilloso le prime monete. Credit: Minelab Metal Detectors

Il ritrovamento, avvenuto in Galles, è stato immediatamente descritto dagli esperti come uno dei più significativi nella storia archeologica del Galles. E’ subito iniziato il un processo di studio e conservazione destinato a fare luce su un periodo cruciale dell’impero romano.

Paul infatti ha deciso di consegnare il reperto archeologico al National Museum of Wales.

Un danaro romano d’argento estratto dalla buca scavata da Paul. Credit: Minelab Metal Detectors

Ma perché questo vaso giaceva sepolto, nascosto al mondo per così tanto tempo?

Gli storici ipotizzano che potesse essere stato nascosto intenzionalmente durante un periodo di instabilità politica o militare. Il Galles, all’epoca provincia remota dell’Impero Romano, era spesso teatro di conflitti e saccheggi. Nascondere denaro prezioso in una giara di terracotta e seppellirlo in un luogo isolato poteva rappresentare l’unico modo per proteggere i propri beni da predoni o crisi economiche.

Un’altra ipotesi suggerisce che il proprietario del tesoro fosse un mercante o un funzionario romano che, per qualche motivo, non ebbe mai l’opportunità di recuperarlo. La natura del terreno, umido e argilloso, ha contribuito a preservare il contenuto del vaso, permettendo alle monete di giungere fino a noi quasi intatte.

Dal campo al museo: la legge gallese sulla gestione dei reperti archeologici

Con grande senso di responsabilità, Paul ha consegnato il tesoro al National Museum of Wales. Questo passaggio è stato essenziale non solo per preservare il valore storico e culturale del ritrovamento, ma anche per rispettare la normativa britannica in materia di tesori archeologici.

In Galles, come nel resto del Regno Unito, la Treasure Act del 1996 regola il ritrovamento di tesori storici. Secondo la legge, qualsiasi reperto costituito da almeno due monete d’oro o d’argento con più di 300 anni di storia è considerato tesoro. I ritrovamenti devono essere segnalati entro 14 giorni alle autorità competenti per consentire una valutazione accurata del loro valore archeologico.

Dopo l’analisi da parte di esperti, se il ritrovamento viene dichiarato tesoro, i musei locali hanno la possibilità di acquisirlo a un prezzo stabilito da una commissione indipendente. Il ricavato viene poi equamente suddiviso tra chi ha effettuato la scoperta e il proprietario del terreno.

Denari d’argento: monete preziose dell’Impero Romano

Le monete ritrovate sono denari, la valuta d’argento più diffusa nell’Impero Romano. Introdotto nel III secolo a.C., il denario aveva un valore equivalente a un giorno di paga per un legionario. Durante il periodo imperiale, un denario poteva acquistare circa 8 kg di pane o garantire una notte in una locanda.

Rapportare il valore di un denario al potere d’acquisto odierno è complesso, ma gli storici stimano che una singola moneta avrebbe un valore approssimativo tra i 20 e i 50 euro. Se si considera l’intero tesoro scoperto, il valore materiale è notevole, ma è il suo significato storico a renderlo inestimabile.

Un patrimonio da studiare e preservare

Il National Museum of Wales ora si prepara a catalogare e analizzare ciascuna delle monete. Ogni incisione e dettaglio sarà studiato per comprendere meglio l’economia, la società e la presenza romana nel territorio britannico.

Il ritrovamento rappresenta non solo un evento eccezionale per gli archeologi, ma anche una preziosa opportunità per avvicinare il grande pubblico alla storia antica. Questo straordinario tesoro è un ponte tra passato e presente, un racconto tangibile che riemerge dalla terra per continuare a stupire e ispirare le generazioni future.