Ponte di Ognissanti all’insegna dell’arte: musei e parchi archeologici aperti e gratuiti il 3 e 4 novembre

Per tutti gli amanti dell’arte e della cultura, il ponte di Ognissanti offre una straordinaria occasione per visitare musei e parchi archeologici con l’ingresso gratuito nelle date del 3 novembre, grazie all’iniziativa #domenicalmuseo, e del 4 novembre, in celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Scopriamo insieme le opportunità e i dettagli per non perdere questa occasione unica.

Un ponte di cultura: l’accesso ai musei

Durante il ponte, i musei e i parchi archeologici statali rimarranno aperti nei giorni 1 e 2 novembre con le consuete modalità di fruizione, dunque con ingresso a pagamento. Invece, il 3 e 4 novembre l’accesso sarà gratuito. Il 3 novembre, in particolare, ritorna l’iniziativa #domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura, che offre l’ingresso libero ogni prima domenica del mese in musei e parchi archeologici statali.

Domenica 6 ottobre scorso, l’iniziativa ha registrato un’affluenza record con 354.856 visitatori, testimoniando il grande interesse degli italiani per l’arte e il patrimonio culturale.

4 novembre: Giornata di Unità e Cultura

Il 4 novembre, una giornata dedicata alle celebrazioni dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è la terza data gratuita dell’anno, stabilita in aggiunta al 25 aprile e al 2 giugno per incentivare la partecipazione dei cittadini in momenti di rilevanza storica. Questa apertura si aggiunge alle dodici domeniche dell’anno previste dall’iniziativa #domenicalmuseo, per un totale di 15 giornate di accesso gratuito annue.

Organizzare la visita

Molti musei hanno predisposto un’apertura straordinaria per questo ponte, differendo la consueta chiusura del lunedì, in modo da permettere a tutti di accedere durante le giornate festive. Si consiglia ai visitatori di verificare orari e modalità di prenotazione (dove prevista) per evitare lunghe attese e godere al meglio dell’offerta culturale.

Per aggiornamenti in tempo reale sugli istituti aderenti, consultare la pagina dedicata all’iniziativa #domenicalmuseo sul sito del Ministero della Cultura cultura.gov.it/domenicalmuseo o utilizzare l’app ufficiale Musei italiani.

Ecco l’elenco completo dei musei 👇

Clicca sulla REGIONE e scopri quali realtà museali aderiscono all’iniziativa.

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

TOSCANA

UMBRIA

VENETO