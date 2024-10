«Cos’è quello, è oro?» – scoperto un antico manufatto misterioso al confine tra Georgia e Turchia

Durante gli scavi al forte romano di Gonio-Apsaros, situato poco prima del confine turco nella regione dell’Ajara, in Georgia, un team di archeologi ha portato alla luce una straordinaria placca votiva in oro. Questo antico oggetto, dedicato a Giove Dolicheno, divinità misteriosa di origine orientale venerata da molti soldati romani, rappresenta un ritrovamento di grande valore storico e simbolico.

Giove Dolicheno, una divinità enigmatica per i romani, era conosciuto anche come il “Baal di Doliche” o “Baal Dolichenico” e venerato con particolare devozione dai militari romani. Nel II secolo d.C., questo culto misterioso e profondamente simbolico raggiunse l’apice della popolarità sotto l’imperatore Settimio Severo e la dinastia dei Severi, che lo sostenne fino al declino, avvenuto nei primi decenni del III secolo.

«Si credeva che Giove Dolicheno, proveniente dall’antico Oriente, fosse una figura protettrice e al tempo stesso temibile», ha sottolineato il dottor Lasha Aslanishvili dell’Agenzia per la protezione del patrimonio culturale dell’Ajara. «Trovare una testimonianza così chiara del suo culto in un sito militare come questo ci permette di immaginare meglio l’influenza culturale che le divinità orientali esercitavano sui soldati romani, specialmente in aree di confine».