Rubano rarissimo torque celtico d’oro di 3mila anni fa e braccialetto preistorico trovati in due campi arati

Due reperti archeologici d’oro di grandissimo valore sono stati rubati nelle ore scorse nelle sale del Museo di Ely, una cittadina di 11mila abitanti che dista circa 100 chilometri da Londra. Gli oggetti, legati alla cultura celtica, erano stati scoperti in due distinte ricerche da due appassionati di metal detector nei campi del Cambridgeshire orientale e acquistati dall’ente pubblico. Gli inquirenti stanno cercando due persone che erano state notate aggirarsi su scooter elettrici nelle vicinanze del museo tra mezzanotte e le 2 di ieri, martedì 7 maggio. Rapidissima l’azione dei ladri, che sono riusciti ad aggirare i dispositivi di sicurezza e ad appropriarsi del tesoro.

Ciò che gli inquirenti temono è che i ladri possano fondere gli oggetti per vendere il metallo. Il collare o torque è uno dei più importanti reperti inglesi dell’età del bronzo” inglesi ed era stato acquistato dal museo nel 2017 per 220mila sterline, equivalenti a 255.677 euro. L’oggetto è realmente monumentale, nel suo genere. Normalmente i torque sono più corti.

Risale, secondo gli archeologi, al 1300-1100 a.C.. Il torque di più di 3mila anni fa pesa 732 grammi – oggi l’oro vale poco meno di 57 euro al grammo e pertanto i ladri se dovessero fondere il collare intascherebbero 41724 euro – ed è lungo circa un metro. Fu realizzato con una lega composta composta da 86-87% da oro e per il 12-13% da argento – equivalente a 21 carati – probabilmente per renderlo malleabile a adattabile nel momento in cui fosse stato indossato. L’oggetto ricorda una corda ritorta con due nappe finali, forse evoluzione della forma simbolica di un serpente portato al collo. E’ probabile che fosse indossata per funzioni sacerdotali e che sia stata sepolta nei pressi di un luogo sacro. Le arature del terreno hanno sconvolto, nei secoli, l’area, trascinando il collare in un punto non vicino al luogo di interramento. Un’altra ipotesi è che l’oggetto fosse frutto di una donazione collegata a divinità ctonie, cioè appartenenti alla profondità delle terra. Il torque rubato – il cui nome potrebbe derivare da torto – è composto da una barra attorcigliata su se stessa così da comporre 4 flange a spirale.