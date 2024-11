Sabato 30 novembre riapre la Casa Museo Carol Rama: un viaggio nell’universo creativo di un’icona torinese

La Casa Museo Carol Rama, situata in via Napione 15 a Torino, riaprirà al pubblico sabato 30 novembre, dopo una chiusura durata nove mesi. A gestirla sarà ora la Fondazione Sardi per l’Arte, che ha assunto questo importante incarico dall’Archivio Carol Rama, precedentemente responsabile nei cinque anni passati.

Un luogo simbolo per l’arte contemporanea

La casa di Vanchiglia, dove Carol Rama, artista torinese di fama internazionale, ha vissuto e lavorato dagli anni Quaranta fino alla sua scomparsa nel 2015, è un vero scrigno di memorie e arte. Originariamente un appartamento borghese ordinato, si è trasformato nel tempo in una sorta di installazione vivente, con opere dell’artista, disegni e tele, accanto a lavori di Man Ray e Andy Warhol, oggetti d’arte primitiva, monili e fotografie che adornano le pareti.

Nuova identità grafica e prenotazioni online

La riapertura segna anche una svolta grafica e comunicativa: Paolo Cagliero e Alex Steiner, noti per il loro lavoro con la Fondazione Giulio e Anna Paolini e il Museo Casa Mollino, hanno curato la nuova immagine coordinata e il sito internet ufficiale www.casamuseocarolrama.it. Qui è possibile prenotare le visite, limitate a cinque persone per turno, per preservare l’integrità degli ambienti.

Orari delle visite guidate:

Martedì e giovedì : ore 18 (possibili turni aggiuntivi alle 15 e 16.30 su richiesta).

: ore 18 (possibili turni aggiuntivi alle 15 e 16.30 su richiesta). Sabato: ore 10 e 15, con ulteriori visite alle 11.30, 16.30 e 18.

La Fondazione Sardi per l’Arte e l’eredità di Carol Rama

Fondata nel 2014 da Pinuccia Sardi, la Fondazione si dedica alla promozione e valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea, con un particolare impegno verso l’opera di Carol Rama. La Fondazione ha acquisito i beni della casa dell’artista nel 2019, garantendo la loro tutela grazie al vincolo della Soprintendenza.

Tra le pubblicazioni realizzate grazie alla Fondazione spiccano il volume “Il magazzino dell’anima” (2014) e il catalogo ragionato dell’opera di Carol Rama (2023).

Un viaggio tra arte e memoria

La Casa Museo è molto più di una semplice abitazione: è un luogo carico di storie personali e artistiche. Tra gli oggetti più curiosi spicca la copertina del disco “Sticky Fingers” dei Rolling Stones, progettata da Andy Warhol con una vera zip sul jeans raffigurato. Accanto, fotografie storiche ritraggono Carol Rama con Andy Warhol, Liza Minnelli e Luciano Anselmino, gallerista e amico intimo dell’artista.

Ogni dettaglio nella casa racconta un pezzo della sua vita e della sua creatività. Perfino le pareti nere, dipinte con lucido da scarpe, e le tende scure alle finestre riflettono la volontà di Carol Rama di eliminare distrazioni per immergersi totalmente nel suo mondo interiore.

Informazioni pratiche

Biglietti : intero 40 €, ridotto studenti 20 €, abbonati Torino Musei 30 €.

: intero 40 €, ridotto studenti 20 €, abbonati Torino Musei 30 €. Contatti : telefono 351 6136011, email info@casamuseocarolrama.it.

: telefono 351 6136011, email info@casamuseocarolrama.it. Social: la Casa Museo è presente su Instagram e Facebook.

