Teschi e placche d’oro nella sala reale. Il mistero del tesoro di Aska. Rituali esoterici? Simboli di potere? La scoperta. Le risposte degli archeologi

In una fredda mattina di autunno, un gruppo di archeologi si inoltrò in un campo apparentemente anonimo. La brina copriva il terreno, e il vento freddo sembrava voler scoraggiare qualsiasi attività all’aperto. Ma sotto quella superficie gelida si celava un tesoro archeologico destinato a cambiare la comprensione della vita durante l’Età del Ferro. Non si trattava solo di oggetti, ma di una finestra su un mondo perduto, dove mito, potere e rituale si intrecciavano in modi inaspettati.

Le figure in lamina d’oro di Aska (fotografie di Björn Falkevik; editing di Cheyenne Olander)

La scoperta

Il luogo della scoperta è Aska, a Hagebyhöga, nella regione dell’Östergötland, Svezia. Qui, gli scavi hanno riportato alla luce una sala reale, una struttura che risale all’epoca pre-vichinga e che era probabilmente un fulcro di potere e ritualità. Le dimensioni della sala e la qualità dei reperti ritrovati al suo interno indicano che non era un edificio ordinario. Al contrario, rappresentava un luogo centrale per le attività cerimoniali e religiose di una comunità che viveva oltre un millennio fa.

(fotografia di Björn Falkevik).

Le “guldgubbar”, incredibili testimonianze di raffinatezza e abilità orafe

Tra i reperti più affascinanti ci sono le cosiddette “guldgubbar”, minuscole figure in lamina d’oro che raffigurano spesso coppie abbracciate. Questi oggetti, di pochi centimetri, sono un esempio straordinario di artigianato e simbolismo. Gli studiosi interpretano le guldgubbar come rappresentazioni di divinità o figure mitologiche, forse collegate a rituali volti a garantire la fertilità, la protezione o la continuità dinastica delle famiglie. Queste piccole lamine erano probabilmente utilizzate come offerte votive, suggellando l’importanza della sala come luogo sacro.

(fotografia di Björn Falkevik)

Teschi umani, perche erano lì?

Ma non sono solo le guldgubbar a rendere straordinaria questa scoperta. All’interno della sala sono stati rinvenuti teschi umani, la cui presenza solleva interrogativi intriganti. Erano simboli di potere? Vestigia di sacrifici umani? O forse elementi di rituali funerari riservati all’élite? La risposta definitiva non è ancora chiara, ma ciò che è evidente è che la sala reale di Aska era molto più di un semplice edificio: era il cuore pulsante di una comunità, dove il sacro e il profano si incontravano in una danza complessa.

L’analisi archeologica della struttura ha rivelato ulteriori dettagli affascinanti. La sala era costruita con tecniche avanzate per l’epoca, utilizzando legno di alta qualità e materiali scelti con cura. L’architettura suggerisce un’influenza culturale ampia, forse derivante da scambi con altre regioni del mondo germanico o addirittura oltre.

Lamina-figura 306, mostrata dal retro, fotografia di Björn Falkevik

Una società gerarchica

Le implicazioni della scoperta sono enormi. La sala di Aska getta luce su una società gerarchica, in cui il potere non era solo una questione di forza militare, ma anche di controllo simbolico e religioso. Il ritrovamento delle guldgubbar e dei teschi umani suggerisce che i leader locali non si limitavano a governare: orchestravano cerimonie che legavano la loro autorità a poteri divini o soprannaturali.

Questo sito, ancora in fase di studio, rappresenta una delle scoperte più significative degli ultimi anni per comprendere la cultura scandinava pre-vichinga. Gli archeologi stanno continuando a lavorare per ricostruire il contesto storico e sociale della sala, utilizzando tecniche avanzate di datazione e analisi dei materiali.

Il fascino di Aska non risiede solo nei suoi reperti, ma nelle domande che solleva. Chi erano le persone che costruirono e frequentarono questa sala? Quali storie raccontavano le guldgubbar? E quale significato attribuivano ai rituali compiuti al suo interno? La sala di Aska è una porta aperta verso un passato misterioso, che ci invita a riflettere sul modo in cui mito e potere si intrecciano nelle fondamenta della civiltà umana.

Chi desidera approfondire può consultare lo studio completo pubblicato sulla prestigiosa rivista Antiquity, disponibile qui.