85enne va in un campo e trova anello nobiliare d’oro. Scopre di chi era. Lo potrà vendere all’asta. Quanto potrà guadagnare

Un anello con sigillo d’oro, scoperto da un metal detector in un campo del Buckinghamshire e identificato come appartenente a George Grenville, primo ministro britannico dal 1763 al 1765, sarà messo all’asta da Noonans Mayfair martedì 11 giugno 2024, in una vendita di gioielli, orologi, argenti e oggetti legati a onorificenze. Il valore stimato dell’anello è tra le 6.000 e le 8.000 sterline.



Tom Clark, 85 anni, era impaziente di provare il suo nuovo metal detector, un Minelab Manticore. Lo testò in un pascolo per pecore vicino ad Aylesbury nel Buckinghamshire. Al primo segnale trovò una moneta romana di bronzo, poi, tre passi più avanti, una spilla dorata georgiana. Il segnale successivo, a circa tre metri di distanza, rivelò, a una profondità di 10 pollici, quello che sembrava essere un anello con sigillo d’oro medievale. Sul bordo, leggendo il nome “Grenvil”, riconobbe immediatamente il cognome di una famiglia nobile della zona.

Clark ha commentato: “Faccio ricerche da quando avevo 30 anni e nel tempo ho trovato un bracciale d’oro dell’età del bronzo, una bara di piombo romana e molti altri tesori ora esposti nei musei”. Aylesbury è una cittadina situata nella contea del Buckinghamshire, in Inghilterra. Con una lunga storia come città di mercato, vanta diversi pub storici. Tra i suoi luoghi di interesse più noti ci sono il museo dedicato a Roald Dahl e il teatro Waterside, inaugurato nel 2010. Aylesbury è anche famosa per essere il luogo di nascita dei Giochi Paralimpici. Nel 2011, la popolazione della città era di 58.740 abitanti.



Nigel Mills, esperto di Artefact and Coin presso Noonans, ha spiegato: “Proprio mentre il Paese si concentra su chi sarà il prossimo Primo Ministro, siamo lieti di ricordare chi era al potere 260 anni fa. L’anello risale al XVIII secolo e apparteneva originariamente a George Grenville, Primo Ministro dal 16 aprile 1763 al 10 luglio 1765. Grenville cercò di ridurre il debito della Gran Bretagna aumentando le entrate dalle colonie americane con l’introduzione del Sugar Act, della Currency Act e dello Stamp Act.

Queste leggi, in particolare lo Stamp Act, suscitarono forti proteste dai coloni, portando Giorgio III a licenziare Grenville. Lo Stamp Act fu abrogato nel 1766, ma le preoccupazioni sulla tassazione portarono alla guerra rivoluzionaria americana del 1775-83.



Mills ha aggiunto: “Le armi sul castone dell’anello sono quelle dei Grenville, di Wotton Underwood e di Stowe nel Buckinghamshire. Lo scudo è quartato con una croce centrale e cinque tondi, sormontato da un elmo con una cresta di un covone di grano. Un’iscrizione intorno recita ‘Sigillum Georg de Grenvil’: una scoperta davvero emozionante!”

L’anello sembra essere stato tramandato al secondo figlio di George Grenville, anch’egli chiamato George, poiché il luogo del ritrovamento è vicino alla residenza del figlio vicino ad Aylesbury. L’anello è stato ridimensionato con una fascia più grande e reca segni di reincisione dei dettagli del sigillo. Il figlio, nato nel 1753, seguì le orme del padre diventando membro del Parlamento per Buckingham, servendo come Lord Luogotenente d’Irlanda e ottenendo il titolo di Marchese di Buckingham. Morì nel 1813. Presumibilmente, l’anello è diventato un cimelio di famiglia tramandato di generazione in generazione e rimasto nascosto nel terreno fino ad oggi.

Tom Clark, il ritrovatore dell’anello, produceva oggetti in pelle, incluse fibbie in ottone e ottoni per cavalli. Dividerà il ricavato della vendita con la moglie, mentre l’altra metà andrà al proprietario terriero.

A cosa servivano gli anelli con sigilli

Gli anelli nobiliari con sigilli avevano diverse funzioni importanti nel contesto storico e sociale dell’epoca:

1 Autenticazione dei documenti: Gli anelli con sigillo erano usati per imprimere un simbolo personale o familiare su cera o argilla per sigillare documenti. Questo garantiva l’autenticità del documento e dimostrava che proveniva realmente dal mittente.

2 Simbologia di Status e Autorità: Indossare un anello con sigillo era un segno di appartenenza alla nobiltà o a una famiglia influente. Il sigillo stesso, spesso ornato con stemmi araldici, rappresentava il lignaggio e l’autorità della famiglia.

3 Funzioni legali e amministrative: Gli anelli con sigillo erano utilizzati nelle funzioni legali e amministrative, per sigillare contratti, testamenti, lettere ufficiali e altri documenti legali. Il sigillo fungeva da firma ufficiale.

4 Sicurezza e protezione: Sigillare un documento con cera garantiva che il contenuto non fosse stato manomesso. Se il sigillo era intatto, il destinatario poteva essere certo che nessuno aveva aperto il documento.

5 Riconoscimento e identificazione: In un’epoca in cui l’analfabetismo era comune, i sigilli erano un mezzo visivo per riconoscere e identificare l’autore di un documento. Persone diverse riconoscevano i sigilli dei nobili e delle istituzioni.

6 Storia familiare e tradizione: Gli anelli con sigillo erano spesso tramandati di generazione in generazione, diventando cimeli di famiglia. Ogni sigillo raccontava la storia e l’eredità della famiglia attraverso i simboli araldici incisi su di esso.

Questi anelli combinavano funzionalità pratiche con simbolismo sociale, rendendoli oggetti preziosi e significativi nella vita quotidiana della nobiltà.