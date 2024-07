Il colpo grosso. Trova un rarissimo oggetto d’oro dell’Età del Bronzo. Cos’è

Grande accoglienza al British museum per un cercatore di metalli dilettante che ha trovato un antichissimo manufatto d’oro dell’Età del Bronzo. L’oggetto andrà all’asta ed è probabile che concorrano anche enti pubblici – tra i quali il Museo stesso – che hanno intenzione di conservare l’elegante reperto nelle proprie collezioni. Quando egli ha compiuto la scoperta era in compagnia di un amico.

Jonathan Needham, 54 anni, ha trovato una chiusura per mantello risalente a 3.000 anni fa su un pezzo di terra a Ellastone, nello Staffordshire.

Si ritiene che l’oggetto d’oro, lungo appena 13 cm e pesante 110 g, sia uno dei soli sette ritrovati in Inghilterra. Il reperto serviva per unire le falde di due spesse stoffe probabilmente di lane. Era, insomma, un doppio bottone, e a aveva una funzione simile a quella svolta dai gemelli ai polsini della camicia. Probabilmente invece i pezzi di stoffa dell’età del Bronzo, venivano uniti da questo strumento all’altezza della spalla.

Probabilmente verrà acquisito da un museo e ha reso felicissimo il dottore in agraria, specializzato in “chirurgia arborea”.

“Questo va ben oltre i miei sogni più sfrenati. È incredibile. Eravamo in macchina quando ci siamo resi conto di quanto fosse prezioso”, ha detto.

“Urlavamo e tiravamo pugni in aria, la gente deve aver pensato che fossimo completamente pazzi.

“A casa, abbiamo fatto qualche ricerca e sapevamo che era un vero tesoro. Eravamo lì seduti, increduli.”

Da allora il manufatto è stato trasferito al British Museum di Londra e si prevede che l’oggetto verrà venduto all’asta per una cifra significativa.

Il signor Needham, originario di Derby, era uscito con un amico il 6 maggio dell’anno scorso, il giorno dell’incoronazione di re Carlo, quando ha sentito un debole segnale acustico.

“Non ho chiuso occhio quella notte. Sapevo che era mega speciale e non riuscivo a smettere di guardarlo. Questa è davvero una scoperta unica: avevo molte più possibilità di vincere alla lotteria”.

Quando il signor Needham e il suo amico Malcolm Baggaley, 63 anni, si resero conto del valore della loro scoperta, la inviarono al Museo di Derby. Successivamente è stato trasferito al British Museum di Londra e si prevede che l’oggetto verrà venduto all’asta per una cifra considerevole.

Il ricavato della vendita di un tesoro viene solitamente diviso tra il proprietario del terreno e chi lo ha trovato; il signor Needham spera di poter utilizzare il ricavato per trascorrere una vacanza ai Caraibi.

“Sono andato a vederlo al British Museum ed era esposto con un sacco di reperti famosi come l’elmo di Sutton Hoo. Era semplicemente irreale vederlo lì.”

“Vedere il mio nome su una targa in un museo è la mia vera essenza: è un sogno.”

Jonathan Needham voleva diventare un cacciatore di tesori decenni fa dopo aver guardato programmi televisivi su ciò che altri avevano dissotterrato. È un appassionato di storia antica e adora guardare The Detectorists. Tuttavia, era sempre troppo impegnato a lavorare, così dovette aspettare che l’artrite lo costringesse a lavorare part-time per dedicarsi a questo hobby.

Il metal detector gli è stato regalato dalla moglie. Il signor Baggaley lo aiutò a imparare a usare la macchina e i due diventarono grandi amici, tanto che due volte a settimana andavano insieme a caccia di tesori.

“Nessuno si aspetta una scoperta del genere, ma sentivo dentro di me che avrei trovato l’oro: avevo fatto qualche bella scoperta l’anno precedente”, ha detto il signor Needham.

“Pensavo che si trattasse solo di una o due monete, non di questo enorme pezzo d’oro. Dopo cinque minuti di strada abbiamo ricevuto una buona ricezione e abbiamo pubblicato una foto su un gruppo di rilevamento su Facebook. La gente ha subito riconosciuto il suo valore e abbiamo rimosso la foto perché in realtà era molto spaventosa. Non mi piaceva avere qualcosa di così prezioso in casa durante la notte. Ma ero euforico allo stesso tempo.”

“È davvero intrigante che non conosceremo mai la sua storia completa. È una vera storia di amore, amicizia e oro, è davvero notevole.”