Nasce la Fondazione Emilio Scanavino. Un tuffo, all’inaugurazione, nella Triennale del 1954. Vita e opere. Ecco cosa sapere

Dopo oltre 25 anni di ricerca e archiviazione delle opere di Emilio Scanavino, l’Associazione Amici dell’Archivio Scanavino lancia un progetto ambizioso: nasce a Milano la Fondazione Emilio Scanavino, con l’obiettivo di promuovere e far conoscere sempre di più il lavoro dell’artista.

Emilio Scanavino, Vaso, 1953, maiolica policroma a gran fuoco, h. 88 x

La prima mostra: un tuffo nella Triennale del 1954

La Fondazione parte con la mostra “Les Monstres Amis. Emilio Scanavino e la X Triennale”, curata da Michel Gauthier e Marco Scotini, in calendario dal 4 aprile al 22 giugno 2025. L’esposizione riporta indietro nel tempo, a un momento chiave per l’arte e il design italiano, la decima edizione della Triennale di Milano del 1954.

Uno degli highlights è la ricostruzione della sala delle ceramiche dove, tra le opere di artisti come Enrico Baj, Sergio Dangelo, Corneille, Asger Jorn, Roberto Matta e Lucio Fontana, spiccavano anche quelle di Scanavino. Le ceramiche, nate ad Albisola nell’estate del 1953, furono esposte in una scenografia firmata Joe Colombo, sfidando il predominio del design industriale e anticipando il Movimento Internazionale per un Bauhaus Immaginista, preludio all’Internazionale Situazionista.

Emilio Scanavino, Vaso, 1953, terracotta ingobbiata e grafita ad alto rilievo, h. 23 x  22,5 cm.

Emilio Scanavino: genio dell’astrattismo

Nato a Genova il 28 febbraio 1922, Scanavino è stato una figura di spicco dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Dopo aver abbandonato gli studi di architettura a Milano, si dedicò completamente alla pittura.

Il suo stile unico, fatto di segni intrecciati su fondi monocromatici, richiama simbolismo e gestualità pittorica, evocando atmosfere enigmatiche. Ha partecipato a numerose edizioni della Biennale di Venezia e ha esposto le sue opere in gallerie internazionali di rilievo. Le sue collaborazioni con le manifatture ceramiche di Albisola, insieme a figure come Fontana e Jorn, sono state tappe fondamentali della sua carriera.

Scanavino è scomparso a Milano nel 1986, ma la sua arte continua a ispirare e affascinare.

