Scavi in un giardino. Scoperto un tesoretto di circa 150 monete bratteate del Medioevo. Creavano inflazione e tassazione da furto

Nel corso di recenti scavi in un terreno di Szprotawa, in Polonia, un team di archeologi ha fatto una scoperta straordinaria: un tesoro di circa 150 monete bratteate della Slesia, un deposito medievale che getta nuova luce sulla storia e sull’economia della regione. Le monete bratteate sono sbalzate, da un lato, su una sottile lastra di metallo. Il sostantivo brattea indica una foglia, anche nei fiori. Nell’arte antica le brattee erano sottili lamina d’oro, d’argento o di elettro, assottigliate grazie a colpi di a martello e usata per rivestimento di sculture, mobili e stoffe, o per realizzare gioielli. Questa sottile brattea poteva essere messa su un punzone dov’era un’immagine. Comprimendo le due parti si otteneva un altorilievo o un bassorilievo.

Il sito degli scavi rivela un burgage, una tipica proprietà cittadina con un edificio che si affacciava su una strada stretta. Era, di fatto, ciò che noi, oggi, definiremmo come casa a schiera di un borgo, costituita una porzione autonoma di edificio e da un giardino lungo e stretto. Durante il Medioevo qualcuno sotterrò una borsa di stoffa – della quale sono rimaste inequivocabili tracce – contenente le monete a brattea, ordinatamente disposte in pile cilindriche.

Un esame più dettagliato ha rivelato che le monete sono principalmente bratteate coniate tra il 1250 e il 1300. Queste monete, caratterizzate da una piastra sottile.

Le monete provenivano dai laboratori di zecca della Slesia, ma il loro utilizzo era di breve durata, poiché, quasi annualmente, esse erano dichiarate fuori corso. I cittadini dovevano così portare le monete a un punto di raccolta autorizzato dalla zecca di Stato. Per ogni quattro monete vecchie consegnate ne ricevevano, in cambio, 3 nuove, con immagini diverse dalla prima. Ufficialmente si diceva che ciò servisse per pagare il lavoro del maestro della zecca. In realtà era una forma per la diminuzione di valore del denaro, una diffusa tassazione indiretta, pari – quando le monete venivano richiamate – al 25 per cento. Tale è la percentuale di erosione creata dalla consegna di quattro brattee dai cittadini per ottenerne tre di nuove. La quarta moneta, che veniva trattenuta veniva definita “moneta di esercizio”. Lo Stato guadagnava molto, anche grazie alle monete che i cittadini avevano perso o alle monete sepolte come tesoretto e dimenticate – spesso per la morte del proprietario – e comunque o andate fuori corso senza che fossero portate al cambio.

Radosław Kuźbik, uno degli esperti coinvolti nella scoperta, riflette sulla possibile provenienza del deposito in contanti, suggerendo che il tesoretto potesse appartenere a una persona piuttosto ricca. Gli archeologi e gli storici si impegnano ora a rispondere a domande fondamentali: chi ha nascosto questo tesoro, quando e per quale motivo?

Questa eccezionale scoperta non riguarda soltanto un tesoro numismatico. In quest’area sono stati trovati i resti di un ponte risalente al XV-XVI secolo e delle mura originarie della città costruite nel XIV secolo. Gli archeologi stanno scavando non solo nel terreno, ma anche nella storia di Szprotawa, offrendo uno sguardo senza precedenti sulla vita e sulle transizioni economiche di quell’epoca. Meccanismi che consentono anche di capire il rapporto tra tassazione e inflazione.