Si cercano gli eredi di una villa romana di 1600 anni fa. Via le prove del Dna. E tu sai quanto Dna romano hai nel sangue? Le risposte degli esperti. Anche su di te

Proprietari o dipendenti. Chi viveva nell’antica, enorme ville romana? E chi, oggi, sono gli eredi genetici di chi abitava in qual luogo meraviglioso? Supponendo che qualche famiglia non sia sia mossa dalla zona, i ricercatori condurranno un’indagine emozionante volta stabilire chi siano i discendenti di un gruppo di persone di quell’epoca i cui resti furono sepolti nel piccolo cimitero a servizio della villa.

Le recenti scoperte presso il sito archeologico di Noheda, situato nella provincia di Cuenca, Spagna, stanno riscrivendo la storia culturale e sociale di questa villa romana monumentale. Gli scavi hanno portato alla luce una necropoli con resti umani, marmi provenienti da tutto il Mediterraneo e dettagli straordinari sui processi costruttivi della villa, famosa per ospitare il mosaico figurativo più grande di tutta la Hispania romana.

La connessione genetica: dal passato al presente

Uno degli aspetti più innovativi delle ricerche in corso riguarda le analisi del DNA sui nove corpi ritrovati nella necropoli. Questa indagine filogenetica non solo mira a comprendere le caratteristiche fisiche e le malattie degli antichi abitanti, ma anche a stabilire una connessione diretta con i residenti attuali della regione. Questa iniziativa potrebbe offrire una narrazione unica che collega il presente al passato, invitando le comunità locali a sentirsi parte di una storia millenaria.

L’imponenza architettonica di Noheda

La villa romana di Noheda si estendeva su circa 10 ettari, l’equivalente di dieci campi da calcio, rappresentando uno dei più grandi complessi residenziali dell’Impero Romano. Un’area di quasi 1.000 metri quadrati era dedicata a bagni termali monumentali, arricchiti da decorazioni in marmo provenienti da almeno 29 località mediterranee, inclusi il Portogallo e altre zone dell’Africa e dell’Asia Minore.

Il complesso includeva una sala cruciforme di 960 metri quadrati, la più ampia mai documentata in Hispania, con pareti quasi intatte che offrono l’opportunità di ricostruire i dettagli tecnici della combinazione tra pietra, mattoni e marmi pregiati.

Una capsula del tempo: la conservazione del sito

Gli scavi hanno rivelato segni distintivi lasciati dagli scalpellini, provenienti da cave situate entro un raggio di 50 chilometri da Noheda. Questa rete di approvvigionamento sottolinea l’ingegnosità e la capacità organizzativa dei costruttori romani. Frammenti di marmo trovati nel complesso mostrano che, in epoca tarda, la villa smise di essere un centro monumentale e venne sfruttata come risorsa economica: i marmi venivano macinati per creare polvere da vendere.

Scheda: La villa romana di Noheda

Luogo : Provincia di Cuenca, Spagna

: Provincia di Cuenca, Spagna Epoca : I secolo a.C. – VI secolo d.C.

: I secolo a.C. – VI secolo d.C. Dimensioni : 10 ettari

: 10 ettari Elementi distintivi : Mosaico figurativo più grande della Hispania (Sala del triclinio) Sala cruciforme di 960 m² Complesso termale di 1.000 m² con scarichi ancora funzionanti

: Materiali : 29 tipi di marmo da tutto il Mediterraneo Intonaci e pietre locali

: Scoperta recente: Necropoli con nove corpi

La storia precedente della villa

Gli scavi iniziali a Noheda hanno rivelato un mosaico figurativo unico nel suo genere, che decora la sala principale della villa. Raffigurante scene mitologiche e di vita quotidiana, il mosaico è un capolavoro d’arte che riflette la raffinatezza culturale e la ricchezza del proprietario della villa, probabilmente un funzionario romano di alto rango o un ricco mercante.

Oltre al mosaico, la villa era dotata di un sistema idraulico avanzato che serviva sia le terme sia le fontane ornamentali. L’uso di materiali pregiati e la complessità delle strutture suggeriscono un’intensa interazione con le reti commerciali e culturali del Mediterraneo.

Ricerche in evoluzione e potenziale turistico

Dal 2015, Noheda è diventata un centro di attrazione sia per il pubblico che per i ricercatori, grazie ai continui investimenti del Ministero della Cultura spagnolo e delle autorità locali. Con oltre 74.000 visitatori registrati, il sito è ora uno dei motori principali del turismo culturale nella regione. Le ricerche in corso promettono di far luce su ulteriori dettagli sulla vita economica e sociale nell’antica Hispania, rendendo Noheda un modello di conservazione e studio archeologico.

Consonanze genetiche: come si individuano e quanto conserviamo del DNA antico

Trovare consonanze genetiche: il processo

Le consonanze genetiche tra popolazioni antiche e moderne si identificano attraverso lo studio del DNA antico (aDNA), recuperato da resti umani conservati in siti archeologici. Il processo include:

Estrazione del DNA: Il materiale genetico viene recuperato da ossa, denti o tessuti ben conservati. Tecnologie avanzate consentono di lavorare su frammenti molto degradati, tipici di campioni millenari. Sequenziamento: Utilizzando tecnologie come il sequenziamento di nuova generazione (NGS), si ricostruisce il genoma, confrontandolo con quello di popolazioni moderne. Analisi comparativa: Si cercano segmenti identici o molto simili tra il genoma antico e quello attuale, che possono indicare una discendenza comune o una mescolanza genetica passata. Provenienza geografica: Gli studiosi usano software specializzati per identificare somiglianze genetiche e tracciare migrazioni o relazioni storiche tra popolazioni.

Eredità genetica dai tempi dei Romani

La quantità di DNA che conserviamo dagli abitanti dell’antica Roma dipende dalla storia demografica e migratoria delle popolazioni. Elementi chiave includono:

Continuità genetica : Studi suggeriscono che molte regioni europee presentano una forte continuità genetica con il passato, inclusa l’epoca romana. Tuttavia, mescolanze con popolazioni esterne, dovute a invasioni o migrazioni successive, possono aver attenuato le tracce dirette.

: Studi suggeriscono che molte regioni europee presentano una forte continuità genetica con il passato, inclusa l’epoca romana. Tuttavia, mescolanze con popolazioni esterne, dovute a invasioni o migrazioni successive, possono aver attenuato le tracce dirette. DNA autosomico : La porzione autosomica (non legata a cromosomi sessuali) può contenere frammenti ereditati da antenati romani, ma questi diminuiscono con il tempo a causa del rimescolamento generazionale.

: La porzione autosomica (non legata a cromosomi sessuali) può contenere frammenti ereditati da antenati romani, ma questi diminuiscono con il tempo a causa del rimescolamento generazionale. Linee paterne e materne:E’ analizzando il DNA mitocondriale (materno) o il cromosoma Y (paterno) che si possono tracciare discendenze specifiche e connetterle a individui vissuti nell’antichità.

Casi di studio e sopravvivenza del DNA antico

Studio sulla necropoli di Pompeii : Recenti analisi hanno dimostrato che il DNA di alcune vittime dell’eruzione del 79 d.C. presenta somiglianze con popolazioni mediterranee moderne.

: Recenti analisi hanno dimostrato che il DNA di alcune vittime dell’eruzione del 79 d.C. presenta somiglianze con popolazioni mediterranee moderne. Mescolanze genetiche: La struttura genetica degli antichi romani riflette l’influenza di migrazioni mediterranee, con tracce significative provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Quanto conserviamo del DNA romano?

In termini quantitativi, ogni individuo moderno conserva una piccola percentuale del DNA degli antichi Romani, a meno che non si tratti di comunità isolate con poca mescolanza genetica. Nei discendenti diretti, la somiglianza potrebbe superare il 10-15%, ma questa cifra scende progressivamente nelle popolazioni più lontane.

In Italia, la percentuale di DNA romano che si potrebbe riscontrare nelle popolazioni attuali varia molto a seconda della regione e delle vicende storiche locali. In alcuni casi, la percentuale potrebbe essere anche maggiore del 10%, specialmente in aree meno soggette a invasioni o mescolanze genetiche con altre popolazioni.

Quando e dove si conserva di più il DNA romano?

Aree rurali isolate: Regioni dell’Italia centrale e meridionale, come alcune zone dell’Abruzzo, della Calabria o della Sardegna, potrebbero conservare percentuali più alte di DNA romano. La minore mescolanza con popolazioni migranti successive ha permesso la conservazione di un’eredità genetica locale. Città con continuità storica: Alcune città italiane hanno mantenuto un’elevata stabilità demografica dalla caduta dell’Impero Romano. Qui, il DNA romano potrebbe essere rimasto significativo, sebbene mitigato da influenze successive. Nord Italia e influssi barbarici: Nelle regioni settentrionali, il DNA romano potrebbe essere più diluito a causa delle invasioni gotiche, longobarde e altre migrazioni medievali.

Perché in Italia si potrebbe riscontrare più del 10%?

Continuità culturale e demografica : L’Italia ha subito trasformazioni politiche, ma non ha mai vissuto uno spopolamento totale dopo la caduta dell’Impero. La popolazione locale si è spesso integrata con i nuovi arrivati piuttosto che essere sostituita.

: L’Italia ha subito trasformazioni politiche, ma non ha mai vissuto uno spopolamento totale dopo la caduta dell’Impero. La popolazione locale si è spesso integrata con i nuovi arrivati piuttosto che essere sostituita. Patrimoni genetici locali: Studi genetici hanno mostrato che l’Italia moderna presenta ancora una diversità genetica elevata, con una base significativa riconducibile all’epoca romana e pre-romana.

Evidenze da studi genetici recenti

Analisi del DNA antico di Pompei : Campioni recuperati da siti come Pompei o altre necropoli romane mostrano somiglianze con le popolazioni mediterranee moderne, in particolare quelle italiane centrali e meridionali.

: Campioni recuperati da siti come Pompei o altre necropoli romane mostrano somiglianze con le popolazioni mediterranee moderne, in particolare quelle italiane centrali e meridionali. Progetto genetico italiano: Studi come quello pubblicato su Science Advances nel 2020 indicano che i romani imperiali avevano un mix genetico molto simile alle popolazioni attuali del Lazio e della Campania, con alcune influenze aggiuntive dal Mediterraneo orientale.

Conclusione

In Italia, le consonanze con il DNA romano potrebbero superare il 10%, specialmente nelle regioni che hanno avuto continuità demografica e culturale dalla caduta dell’Impero. Studi più approfonditi e tecnologie come il sequenziamento del DNA antico stanno migliorando la nostra capacità di tracciare questa eredità genetica.

