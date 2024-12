Una donna alla guida dell’Accademia Carrara. Chi è Maria Luisa Pacelli, la nuova direttrice arrivata a Bergamo

Maria Luisa Pacelli ha assunto ufficialmente la direzione dell’Accademia Carrara di Bergamo dal 9 dicembre 2024, per un mandato di quattro anni. Il suo incarico segna un nuovo capitolo per una delle istituzioni culturali più prestigiose d’Italia, che negli ultimi dieci anni ha saputo affermarsi come faro di conservazione, ricerca, promozione e didattica. Grazie al lavoro svolto dal team precedente, l’Accademia Carrara ha arricchito la sua offerta culturale, realizzando oltre 40 progetti temporanei e rafforzando la propria visibilità internazionale.

Il riallestimento del museo, iniziato con la Capitale della Cultura e completato nel 2024 con l’apertura dei Giardini e del bistrot, ha avuto un impatto decisivo sul successo del museo, che ha visto crescere l’afflusso di pubblico e rafforzare i legami con il territorio e le istituzioni nazionali e internazionali.

Accolta in questa realtà dinamica e all’avanguardia, Pacelli si è già espressa con grande entusiasmo riguardo al suo nuovo ruolo: «Arrivando a Bergamo, ho molto pensato alla visione di Giacomo Carrara, il fondatore, e alla sua straordinaria idea di raccogliere, condividere, conservare e insegnare. Questo principio, così attuale, ha fatto crescere l’Accademia nel tempo, ispirando numerosi donatori e orientando la politica culturale a un respiro internazionale». La direttrice sottolinea anche l’importanza del legame con la città: «Un’istituzione deve creare un forte senso di appartenenza. A Bergamo, questo succede, e mi auguro che, con il mio contributo, si possa rafforzare ulteriormente il legame tra la Carrara e la comunità, rendendo i cittadini ancora più orgogliosi del loro museo».

Elena Carnevali, presidente della Fondazione Accademia Carrara e sindaca di Bergamo, ha espresso il suo pieno supporto alla nuova direttrice: «Nel mio ruolo di presidente, ho avuto modo di osservare da vicino l’Accademia Carrara, scoprendo l’ampiezza dei suoi impegni. Maria Luisa Pacelli è la persona giusta per guidare questa istituzione in una nuova fase, con il suo impegno a promuovere la conservazione, la ricerca e l’inclusione sociale».

L’Accademia Carrara, negli ultimi dieci anni, ha raggiunto traguardi significativi. Con il dossier “Missione Cultura”, Fondazione Accademia Carrara ha reso noti i numeri di questo straordinario decennio: 439 opere restaurate, oltre 400 opere ricevute in prestito, e quasi 700 opere prestate in Italia e all’estero. Il museo ha accolto oltre 650.000 visitatori e ha erogato circa 900 attività educative. Con il nuovo capitolo che si apre sotto la direzione di Maria Luisa Pacelli, l’Accademia Carrara è pronta a scrivere nuove pagine di storia.