Brividi. Scoperta archeologica in un cimitero celtico-romano. Tante anomalie. Scheletri con lunghi messaggi sul piombo. Chi erano? Cosa c’era scritto? A chi erano destinate le “lettere”? Rispondono gli archeologi

Le sepolture sono state trovate, tutte in fila, lungo un vecchio muro. Risalgono al periodo romano e datano tra il I e il III secolo dopo Cristo. Sono tombe di uomini. Nessuna donna o bambino. Dentro gli spazi che un tempo erano circondati da legni policromi gli archeologi hanno trovato, nelle scorse settimane, scheletri con messaggi scritti e arrotolati in una “pergamena di piombo”. Sono parole durissime, di vendetta. A chi si rivolgevano? Facciamo un passo indietro di qualche settimana, e andiamo a Orléans, in Francia, a circa 120 chilometri da Parigi.

Il luogo dello scavo. In primo piano il foglio di piombo con le iscrizioni. A destra la sepoltura. La freccia indica la posizione del rotolo di piombo

Gli archeologi de Le Service d’Archéologie de la Ville d’Orléans stanno scavando nei pressi di un ospedale del XVIII secolo. Le tombe che scoprono, lì sotto, sono ben più antiche della struttura settecentesca. Ci portano ai tempi della città romana. Sono 60 sepolture risalenti a un periodo compreso tra la fine del primo secolo e l’inizio del terzo secolo dopo Cristo. Tante le stranezze, in questo scavo. Tombe esclusivamente di adulti. Messaggi in tavolette di piombo. Resti di cofani policromi. Resti non incinerati, uso controcorrente. Sepolture in fila contro un muro. Tante anomalie che ci portano in una direzione precisa, a livello di ipotesi. Questi uomini appartenevano probabilmente ad un gruppo coeso, facente parte di una sorta di corporazione religiosa o professionale, di origine gallo-celtica. Le anomalie ci portano in questa direzione. In più abbiamo un altro dato etnico inequivocabile: i messaggi srotolati e “fotografati“, grazie alle nuove tecnologie, che si basano sul sincrotrone, sono scritti in lingua celtica. Uno di essi, addirittura, in una lingua sconosciuta dello stesso ceppo.

Nell’area misteriosa di Cenabum

Orléans, nell’epoca romana conosciuta come Cenabum, era una città della Gallia in quella che oggi è la Francia centrale. Era la capitale della tribù gallica dei Carnuti, una delle popolazioni celtiche più influenti della regione.

Cenabum sorgeva sulle rive della Loira, un’importante via fluviale che facilitava i commerci e le comunicazioni. La posizione geografica della città la rendeva un punto strategico per il controllo delle rotte commerciali e delle comunicazioni tra le varie regioni della Gallia.

Popolazioni galliche dell’area

La tribù dei Carnuti era nota per la sua forza e il suo potere politico nella Gallia centrale. I Carnuti erano anche un centro di riferimento spirituale per i Druidi, i sacerdoti celtici, che si radunavano nella loro terra per discutere questioni religiose e politiche. Gli uomini sepolti appartenevano a una congregazione di Carnuti.

I Galli vinti qui dopo una terribile battaglia

Una delle battaglie più significative che coinvolse Cenabum fu la rivolta dei Carnuti contro l’occupazione romana nel 52 a.C., durante la campagna di Giulio Cesare per la conquista della Gallia. La rivolta, che vide l’uccisione dei mercanti romani residenti a Cenabum, fu uno degli episodi che innescarono la più ampia rivolta gallica guidata da Vercingetorige.

Dopo la ribellione, Cesare marciò su Cenabum, che venne distrutta per punire i Carnuti e riaffermare il dominio romano. Successivamente, i Romani ricostruirono la città, che divenne un’importante centro commerciale e strategico dell’Impero Romano nella regione. Cenabum fu quindi un luogo di conflitti. Di sangue antico. Forse l’odio etnico continuò a circolare nonostante la romanizzazione? Forse si creò qualcosa di simile ai contrasti di una guerra civile, tra Galli che appoggiavano i romani e Galli che li osteggiavano? Un tale carico espresso nelle tavolette di piombo d’odio potrebbe trovare così una motivazione storica, collegato a un generale clima di conflittualità che perturbava, ad ogni livello, la città.

La disposizione inusuale delle tombe

“Le tombe scoperte a Orléans erano disposte in fila, un fatto atipico per il periodo romano, quando le sepolture erano solitamente disposte in modo sparso o in gruppi familiari. – dicono gli archeologi – L’assenza di cremazioni e la presenza di bare di legno dipinte suggeriscono una ritualità particolare. Inoltre, l’assenza di donne e bambini tra i sepolti indica che questo cimitero potrebbe essere stato riservato a un gruppo specifico, forse una comunità professionale o religiosa”.

Le tavolette di invocazione: strumenti di comunicazione con il divino

Ad attirare l’attenzione degli archeologi è stata la scoperta di 21 tavolette di invocazione, sottili fogli di piombo su cui venivano incise delle iscrizioni. Questi oggetti erano utilizzati per rivolgersi agli dei, chiedendo protezione, giustizia o soprattutto vendetta. Com’erano realizzate le tavolette? In un telaio veniva colato piombo fuso. Quando il piombo si era rappreso, sul “foglio” plumbeo venivano graffite le lettere che costituivano i messaggi. In molti casi non erano preghiere, ma segnalazioni alla divinità di nemici o avversari da colpire dall’Oltretomba. Le tavolette venivano poi arrotolate e sepolte in tombe o gettate in pozzi per sancire il loro legame con il mondo ultraterreno. Si può ritenere che qui i membri del gruppo affidassero al proprio componente defunto il compito di consegnare il messaggio alle divinità. In uno dei messaggi decodificati – il lavoro, molto complesso, è ancora in corso – ci si rivolge al dio della guerra…

Un’eccezionale testimonianza del gallico scritto

Tra le tavolette ritrovate, una è stata studiata in dettaglio, rivelando un’iscrizione in gallico, una lingua celtica ormai estinta. L’iscrizione menziona “Marte Rigisamu”, ovvero “Marte il Reale”, e nomina diverse persone che si suppone abbiano compiuto azioni ingiuste e che dovrebbero essere raggiunte dalla potenza del dio. La lingua gallica, sebbene utilizzata per secoli dopo la conquista romana, è raramente documentata in forma scritta, rendendo questa scoperta particolarmente preziosa per gli studiosi di linguistica.

Tecnologie avanzate per l’analisi delle tavolette

Una seconda tavoletta è stata analizzata tramite tomografia a raggi X, permettendo di visualizzarne l’interno senza srotolarla fisicamente. Questa tecnica innovativa consente di preservare il materiale mentre si studiano le iscrizioni nascoste all’interno. L’utilizzo di tecnologie avanzate come l’imaging di trasformazione della riflettanza ha già prodotto immagini nitide delle tavolette, facilitando il lavoro di decifrazione.

La lingua dei Galli, nota come gallico, era una lingua celtica parlata in gran parte dell’Europa occidentale, soprattutto nell’attuale Francia, Belgio, Svizzera, e in parte dell’Italia settentrionale e della Spagna, fino all’arrivo della dominazione romana.

Caratteristiche della Lingua gallica:

Appartenenza : Il gallico faceva parte della famiglia delle lingue celtiche continentali, strettamente imparentato con il celtiberico e il lepontico.

: Il gallico faceva parte della famiglia delle lingue celtiche continentali, strettamente imparentato con il celtiberico e il lepontico. Fonologia : Il gallico possedeva un sistema fonologico tipico delle lingue celtiche, con numerosi suoni che si ritrovano anche nel gaelico e nel bretone.

: Il gallico possedeva un sistema fonologico tipico delle lingue celtiche, con numerosi suoni che si ritrovano anche nel gaelico e nel bretone. Lessico: Molte parole galliche sono state ereditate dalle lingue moderne, specialmente nel francese, anche se con adattamenti significativi. Elementi originari sono presenti anche nei dialetti dell’Italia settentrionale.

La scrittura:

Sistema di scrittura : I Galli inizialmente utilizzavano l’alfabeto greco e, in misura minore, l’alfabeto etrusco, specialmente in aree di contatto con le colonie greche e il mondo etrusco.

: I Galli inizialmente utilizzavano l’alfabeto greco e, in misura minore, l’alfabeto etrusco, specialmente in aree di contatto con le colonie greche e il mondo etrusco. Alfabeto greco : Soprattutto nel sud della Francia, grazie ai contatti con la colonia greca di Marsiglia, i Galli adottarono l’alfabeto greco per le loro iscrizioni.

: Soprattutto nel sud della Francia, grazie ai contatti con la colonia greca di Marsiglia, i Galli adottarono l’alfabeto greco per le loro iscrizioni. Transizione all’alfabeto latino: Dopo la conquista romana, l’alfabeto latino divenne predominante e il gallico venne progressivamente trascritto utilizzando questo sistema.

Gallico romanizzato:

Adattamenti grazie ai romani : Con l’influenza romana, si sviluppò una forma di gallico romanizzato , una storta di pastiche. La lingua gallica veniva scritta usando l’alfabeto latino, ma mantenendo le strutture linguistiche originali.

: Con l’influenza romana, si sviluppò una forma di , una storta di pastiche. La lingua gallica veniva scritta usando l’alfabeto latino, ma mantenendo le strutture linguistiche originali. Documenti: Sono state rinvenute diverse iscrizioni in gallico romanizzato, come quelle di Larzac e Chamalières, che offrono preziose informazioni sulla transizione linguistica e culturale.

In conclusione, la lingua dei Galli subì una trasformazione significativa durante il periodo romano, con l’adozione dell’alfabeto latino per la scrittura, mentre la lingua stessa si evolse sotto l’influenza della lingua e cultura latina.